Anthony Smith reage à derrota por nocaute para Khalil Rountree Jr. no UFC Vegas 83

O ex-desafiante ao título dos meio-pesados ​​​​do UFC, Anthony Smith, pediu desculpas aos fãs após sua derrota por nocaute para Khalil Rountree Jr.

Smith foi atingido por uma mão esquerda de Rountree no início da terceira rodada do evento ESPN+. Se não fosse pela contenção de Rountree, Smith poderia ter sofrido danos extras depois de cair na tela aos 56 segundos do quadro final.

Smith, 35 anos, evitou fazer declarações definitivas sobre sua carreira, o que exige outra correção após a segunda vitória sobre Ryan Spann em sua partida anterior.

“Parabéns a Khalil e sua equipe”, escreveu Smith no Instagram. “Desempenho infernal. Você merece isso. Desculpe a todos que me apoiam. Eu dei tudo de mim. Às vezes isso não é suficiente.”

Analista regular do UFC, além de sua carreira de lutador, Smith aceitou a luta contra Rountree em curto prazo, depois que o oponente original de Rountree, Azamat Murzakanov, adoeceu e foi forçado a desistir do card.

Rountree usou seu discurso pós-luta para chamar a atenção do campeão meio-pesado Alex Pereira. Foi sua quinta vitória consecutiva no octógono, depois de uma sequência de 1-3 ter esvaziado as esperanças de merecer o título.