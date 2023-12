Atletas que fizeram inscrição on-line e de Penedo precisam comparecer na Secretaria Municipal de Esportes para confirmar inscrição da Corrida do Bom Jesus 2024

A organização da Corrida do Bom Jesus, tradicional competição da festa religiosa realizada anualmente em Penedo, informa aos atletas inscritos de forma on-line sobre a convocação para comparecimento na Secretaria Municipal de Esportes (SMES).

Representantes da empresa Orient Extreme estarão em Penedo na próxima quinta-feira, 28, e na sexta, 29, nos horários entre 9h e 12 horas e das 13h30 às 16 horas, para realizar p ato que confirmará a inscrição da corrida que será realizada no dia 07 de janeiro.

Além do atendimento aos corredores que efetuaram o procedimento on-line, a organização do evento que alcançou mais de 500 inscrições, os organizadores da empresa especializada atenderão os atletas da cidade para que façam sua inscrição.

A Corrida do Bom Jesus 2024 terá 8 quilômetros de extensão, com largada às 7 horas e todo percurso dentro da cidade. A largada e a chegada acontecem na Praça 12 de Abril, partindo para a parte alta pela Rodovia Mário Freire Leahy, continuando pela Av. Antônio Cândido Toledo e retornando ao Centro Histórico a partir da Avenida Wanderley.

Os três primeiros atletas que completarem a Corrida do Bom Jesus 2024 irão receber troféu e premiação em dinheiro, tanto no masculino quanto no feminino, e nas duas categorias em disputa: geral (para atletas de todas as cidades) e Penedo (exclusiva para atletas residentes no município).

Além disso, quem completar o percurso também vai receber medalha da competição promovida pela Prefeitura de Penedo. A inscrição dos atletas é gratuita e deve ser feita na Secretaria Municipal de Esportes, localizada na sede do Sport Club Penedense, na Avenida Getúlio Vargas, no mesmo local do Estádio Dr. Alfredo Leahy.