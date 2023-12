Atrações do Penedo Luz funcionam com novidade neste feriadão

Festival de Coros, passeio em jardineira iluminada, novos shows e apresentações incrementam programação que é totalmente gratuita

As atrações do Penedo Luz 2023 seguem funcionando normalmente e com novidades neste final de semana de ‘feriadão’, iniciando nesta sexta-feira, 08, data de celebração de Nossa Senhora da Imaculada Conceição.

Totalmente gratuitas, estarão disponíveis para penedenses e turistas diversas atrações natalinas, culturais e musicais. Confira:

Festival de Coros: Dentre as atrações do Penedo Luz, está o tradicional Festival de Coros, que será realizado no Theatro Sete de Setembro, a partir das 19 horas. Grupos de Penedo, Maceió, Sergipe e Pernambuco irão se apresentar hoje e na noite de amanhã.

Quando? Nos dias 08 e 09 de dezembro

Horário: 19h

Jardineira com a Tia Estrela: Crianças poderão passear pelo Centro Histórico de Penedo a bordo de uma jardineira temática. Dentro do veículo, a Tia Estrela, além de cantar e brincar, vai narrar histórias natalinas. Vai ser uma verdadeira viagem pela história do Natal.

Quando? Nos dias 08, 09 e 10 de dezembro

Horário: 17h às 19h

Espetáculo ‘O Menino Chamado Penedo’: Será um verdadeiro show à parte. A trama que mescla realidade e fantasia leva o menino Penedo a uma aventura emocionante, para realizar o seu maior desejo: conhecer o Papai Noel. O espetáculo natalino vai transformar a fachada do Paço Imperial em um palco de sonhos, com projeções mapeadas, dança, teatro e arte circense.

Quando? Dias 09 e 16 de dezembro

Horário: 17h

Vila Mágica: A magia natalina tomou conta do Centro Histórico de Penedo, que está mais lindo e iluminado, com árvore de Natal, túnel e espaços instagramáveis com desenhos que fazem alusão ao período. Um parquinho temático com roda gigante e carrossel estará à disposição do público, trazendo mais encanto e alegria. A Vila Mágica está instalada na Praça 12 de Abril e é totalmente gratuita.

Quando? Em todos os finais de semana, até o dia 29 de dezembro

Horário: 17h às 21h

Casinha do Papai Noel e distribuição de presentes: O bom velhinho aguarda a todos em sua casinha, situada na Praça 12 de Abril. Além de tirar fotos e de um super papo com o Papai Noel, após o espetáculo ‘O Menino Chamado Penedo’, toda a criançada ganhará presente.

Quando? 09 de dezembro

Horário: Após o espetáculo ‘O Menino Chamado Penedo’

Apresentações e shows: Atrações como voz e violão com Junior e Núbia Alexandre, Podderosa, Bileu do Arrocha e Wilma Araújo também movimentarão o Centro Histórico da cidade nos dias 08, 09 e 10 de dezembro, respectivamente.

“O Penedo Luz já começa a revelar a cidade como um destino de Natal para a região do Baixo São Francisco. A prefeitura ampliou a iluminação natalina e organizou uma programação diferenciada e única no estado de Alagoas. O penedense, mais uma vez, irá prestigiar o Centro Histórico, e os turistas já preenchem boa parte dos leitos nos meios de hospedagem neste final de semana”, disse Jair Galvão, secretário de Turismo e Economia Criativa.

Wi-fi gratuito

Uma super novidade embala o Penedo Luz: Internet wi-fi completamente de graça. E para ter acesso é muito simples. Basta ir até à Vila Mágica, fazer o cadastro e responder ao formulário. Depois? É só tirar muitas fotos, gravar vídeos e mostrar para todos como a decoração de Penedo está linda.

Pontos turísticos

Vale ressaltar, também, que os pontos turísticos como a Casa de Aposentadoria, o Oratório da Forca, o Theatro Sete de Setembro e as igrejas Nossa Senhora da Corrente e São Gonçalo Garcia dos Homens Pardos estarão abertos ao público durante todos os dias dos meses de dezembro e janeiro, das 8h às 17h.

