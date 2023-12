Bobby Green divulga comunicado após derrota feia por nocaute para Jalin Turner

Bobby Green sofreu uma das piores derrotas no UFC Austin, mas o sobrevivente do MMA segue de cabeça erguida.

No co-evento principal de sábado, Green estava no lado errado de um nocaute desagradável de Jalin Turner, um resultado que ficou muito pior devido a uma paralisação irresponsável e tardia do árbitro Kerry Hatley. Turner mandou Green para a tela com um par de socos fortes, em seguida, seguiu com um poderoso ground-and-pound em um Green aparentemente indefeso até que a luta foi finalmente encerrada. A tomada de decisão de Hatley foi amplamente criticada pela comunidade do MMA, com o CEO do UFC, Dana White, chamando a paralisação de “uma das piores que já vi”.

Logo após a conclusão do UFC Austin, Green compartilhou uma atualização sobre seu status via Instagram Stories. Ele não mencionou a paralisação de Hatley, concentrando-se principalmente em creditar a vitória a Turner.

“E aí, pessoal?” Verde disse. “Você ganha alguns, você perde alguns. Acho que quero mostrar às pessoas que você precisa manter o G e manter o G quando perde.

“Grite para Jalin, você fez o que queria, irmão. Eu estou tão feliz por você. Significa para o mundo que você avançou em pouco tempo e teve seu sucesso, então grite para você. Para todo o meu pessoal, é apenas mais um passo, você sabe. Mais um passo na carreira. Há altos, há baixos, eu vou continuar. Eu não vou a lugar nenhum. Amo vocês, pessoal.”

Green, um veterano de 48 lutas profissionais, entrou no evento de sábado com uma sequência de duas vitórias consecutivas, que incluiu um impressionante nocaute em 33 segundos sobre Grant Dawson. Ele estava originalmente escalado para lutar contra Dan Hooker, mas quando Hooker desistiu devido a uma lesão no braço, Turner foi chamado para entrar na luta como co-headlining com nove dias de antecedência.

A aposta de Turner valeu a pena, pois ele derrapou em duas lutas e melhorou seu recorde no UFC para 7-4, com todas as suas vitórias sendo por nocaute ou finalização.