Como economizar na Ceia de Natal? Veja 5 dicas incríveis

O Natal é uma das datas mais esperadas do ano, pois é um momento de reunir a família e os amigos, trocar presentes e compartilhar uma ceia deliciosa. Mas, ao mesmo tempo, é uma época que gera muitos gastos, podendo apertar o orçamento de dezembro.

Por isso, muitas pessoas buscam formas de economizar na ceia de Natal, sem perder a qualidade e o sabor dos alimentos.

Se você é uma dessas pessoas, saiba que é possível preparar uma ceia de Natal farta e gostosa sem gastar muito. Com um pouco de planejamento, criatividade e organização, você pode economizar e ainda surpreender os seus convidados.

Quer saber como? Então confira a nossa matéria na íntegra e veja 5 dicas incríveis que separamos para você.

1 – Planeje o cardápio da Ceia de Natal com antecedência

Essa é uma das dicas mais importantes para economizar na ceia de Natal, pois permite que você aproveite as promoções e ofertas dos supermercados e compre os ingredientes mais baratos.

Além disso, planejar o cardápio com antecedência evita que você compre itens por impulso ou que não vai usar. Para isso, pesquise receitas na internet, em revistas ou em livros de culinária e escolha as que mais combinam com o seu gosto e o dos seus convidados. Depois, faça uma lista de compras com todos os ingredientes necessários.

2 – Faça uma lista de compras e siga-a à risca



Essa dica complementa a anterior, pois evita que você compre itens desnecessários ou em excesso. Calcule a quantidade de comida de acordo com o número de pessoas que vão participar da Ceia de Natal e evite o desperdício.

Uma boa regra é calcular cerca de 250 gramas de carne por pessoa, 150 gramas de acompanhamentos por pessoa e 100 gramas de sobremesa por pessoa.

Lembre-se também de incluir as bebidas na lista de compras e de verificar se você tem todos os utensílios necessários para preparar as receitas.

3 – Aproveite os alimentos da época

Uma forma simples e inteligente de economizar na Ceia de Natal é usar os alimentos da estação, ou seja, aqueles que estão no seu período de safra. Esses alimentos costumam ser mais frescos, saborosos e baratos do que os que estão fora da época.

Você pode usar esses ingredientes para preparar saladas, acompanhamentos e sobremesas. Por exemplo, no verão, você pode usar frutas como melancia, abacaxi, manga, uva e cereja para fazer saladas de frutas, mousses, pavês e gelatinas.

Já no inverno, você pode usar frutas como maçã, pera, laranja, banana e morango para fazer bolos, tortas e compotas.

4 – Substitua os ingredientes mais caros por outros mais em conta

Outra dica para economizar na ceia de Natal é substituir os ingredientes mais caros por outros mais acessíveis, mas que não comprometam o sabor e a qualidade das receitas.

Por exemplo, você pode trocar o peru por frango ou chester, que são mais baratos e também ficam deliciosos assados com temperos variados. Além disso, pode trocar o bacalhau por peixe fresco ou congelado, que são mais fáceis de encontrar e preparar.

Outra opção é trocar o panetone por bolo caseiro ou pão de mel, que são mais econômicos e podem ser decorados com frutas secas ou cristalizadas.

5 – Faça você mesmo as suas receitas da Ceia de Natal

Além de ser mais econômico do que comprar pratos prontos ou encomendados, cozinhar a Ceia de Natal em casa permite que você controle a qualidade e o sabor dos alimentos. Você pode fazer os seus próprios temperos, molhos, massas e doces, usando ingredientes naturais e saudáveis.

Além disso, cozinhar em casa é uma forma de demonstrar carinho e dedicação aos seus convidados. Você pode até envolver a sua família no preparo das receitas e tornar esse momento mais divertido e especial.