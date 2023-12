Compromisso: Prefeitura de Penedo efetua pagamento integral dos servidores contratados da SEMED

A Prefeitura de Penedo tem a satisfação de anunciar que, neste dia 27 de dezembro, cumpriu com seu compromisso de valorização dos profissionais contratados da educação, efetuando o pagamento integral dos servidores vinculados à Secretaria Municipal de Educação (SEMED). Esta ação representa não apenas a concretização de uma promessa feita pelo prefeito Ronaldo Lopes no último dia 21 de dezembro, mas também reflete o respeito e o reconhecimento aos dedicados colaboradores que formam a base da gestão educacional da cidade penedense.

A operacionalização dos pagamentos está ocorrendo de maneira gradativa, culminando no final do dia de hoje com a quitação dos 8 dias restantes, assegurando o salário integral prometido. Essa medida vem acompanhada da conclusão do ano letivo de 2023, encerrado com sucesso no dia 21 de dezembro, período em que todos os funcionários contratados pela rede pública municipal de ensino receberam seus pagamentos de forma proporcional aos dias trabalhados no mês.

“Completar o pagamento integral dos servidores da SEMED é uma demonstração do nosso respeito e gratidão pelo trabalho excepcional realizado por nossa equipe educacional. Cada dia de esforço e dedicação que vocês, profissionais da educação, empregam na formação de nossos cidadãos, jovens e adultos é um investimento no alicerce da nossa comunidade. Este gesto é um pequeno, mas significativo, símbolo do nosso comprometimento com o bem-estar e o desenvolvimento contínuo de todos que servem Penedo. Juntos, estamos construindo uma cidade mais instruída, capaz e forte. Meu mais profundo agradecimento a todos vocês por fazerem parte desta missão.” disse o prefeito Ronaldo Lopes.

A Prefeitura de Penedo reitera seu compromisso com o bem-estar e a valorização de seus servidores e destaca a importância da educação como pilar para o desenvolvimento sustentável e o progresso contínuo da nossa comunidade. Parabenizamos todos os profissionais da educação pelo término de mais um ciclo letivo e agradecemos sinceramente por sua dedicação e esforço contínuos em prol de uma Penedo melhor.

SECOM/PMP