CPF NEGATIVADO pode perder CARTEIRA DE MOTORISTA

No presente momento, a preocupação com o endividamento é algo que afeta um grande número de indivíduos no Brasil. De acordo com os mais recentes estudos realizados, a quantidade de pessoas com CPF negativado ultrapassa os 70 milhões.

Além das limitações já conhecidas pelos cidadãos que têm CPF negativado, como a dificuldade em obter crédito, empréstimos e financiamentos, uma outra consequência foi recentemente aprovada. Aliás, está gerando muitas dúvidas entre os brasileiros: a possibilidade de ter a habilitação de motorista recolhida devido a dívidas.

A CNH será mesmo confiscada devido ao CPF negativado?

Antes de qualquer coisa, é crucial ressaltar que a habilitação realmente pode ser recolhida caso o CPF esteja negativado. Em outras palavras, caso o CPF esteja registrado nos órgãos responsáveis pela proteção ao crédito, que são comumente identificados como SPC e Serasa. No entanto, essa ação não pode ser tomada por qualquer dívida, sendo necessário obedecer a critérios específicos. Essa possibilidade foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no início de 2023.

O que ocorre é que o STF considerou constitucional a decisão de um juiz de aplicar medidas coercitivas com o objetivo de forçar um devedor a pagar a dívida. Entre as ações que podem ser tomadas, está a suspensão da CNH. Contudo, se o indivíduo depende da habilitação para questões financeiras, a restrição não pode ser aplicada.

Assim, é importante ressaltar que o recolhimento da CNH não pode acontecer caso o cidadão utilize o veículo e a habilitação para fins profissionais, como ser motorista, por exemplo. Além disso, o confisco não deve ocorrer se isso resultar em uma restrição ao direito básico do titular à saúde e à segurança.

Portanto, é válido lembrar que essa medida não é a única punição permitida. Ademais, outras sanções também podem ser aplicadas, dependendo da situação. Isso inclui a possibilidade de ser impedido de participar de concursos públicos e ter o passaporte apreendido, entre outras penalidades.

Quais situações são combatíveis com a suspensão da CNH?



Resumidamente, a obtenção da autorização para conduzir é indispensável para diversas atividades diárias. O recolhimento da CNH, consequentemente, pode resultar em graves repercussões, destacando-se:

A impossibilidade de dirigir dentro dos parâmetros legais;

Restrição da mobilidade;

Redução da qualidade de vida.

Nesse contexto, se o indivíduo endividado não puder comprovar que exerce uma ocupação que requer a habilitação, como motorista de plataforma, caminhoneiro, entregador de encomendas ou representante comercial, por exemplo, a suspensão da CNH é válida. Isso ocorre porque, nessas circunstâncias, a suspensão do documento acarretaria prejuízos financeiros, dificultando o sustento próprio e familiar, bem como caracterizando uma medida desproporcional e injusta.

É crucial ressaltar, também, que mesmo com a suspensão da CNH, o motorista continua sendo responsável pelo pagamento das dívidas pendentes. Então, o não cumprimento do prazo estabelecido pode resultar em acréscimo de juros e multas. Portanto, é essencial estar em dia com as obrigações financeiras, buscando alternativas para evitar a suspensão de documentos importantes, como a habilitação.

No que diz respeito ao período de suspensão da CNH, a duração não está claramente definida em lei ou regulamento. Então, o juiz tem liberdade para chegar a sua própria conclusão, com base nas evidências apresentadas durante o processo judicial. Nesse caso, cabe à autoridade, portanto, determinar por quanto tempo o consumidor insolvente deverá ficar sem o documento.

Carteira de habilitação gratuita: como tirar?

Os cidadãos brasileiros têm a possibilidade de obter a carteira de motorista de forma gratuita. Mas, muitos desconhecerem essa informação. Isso se deve à existência de um programa denominado CNH Social. Este tem como objetivo facilitar o processo para os indivíduos que se encontram em maior vulnerabilidade socioeconômica, isentando-os de custos.

Nesse sentido, é essencial cumprir os critérios estabelecidos pelo edital do programa. Esses critérios podem variar de acordo com o estado, já que se trata de uma iniciativa estadual. Além disso, é importante destacar que a oportunidade não está disponível em todas as localidades. A seguir, apresentamos a lista de estados participantes: