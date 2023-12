Dana White: Paralisação do árbitro Jalin Turner x Bobby Green ‘uma das piores que já vi’

Dana White foi direto quando questionado sobre a polêmica paralisação do árbitro por Kerry Hatley na co-luta principal do UFC Austin.

“Um dos piores que já vi”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Austin.

Hatley foi alvo de críticas imensas no sábado pelo que muitos consideraram uma paralisação tardia na vitória de Jalin Turner por nocaute no primeiro round sobre Bobby Green. Turner derrubou Green com a mão direita nos primeiros minutos da luta, depois se elevou sobre seu adversário caído e desferiu golpes indefesos por mais de 10 segundos antes de Hatley intervir.

Muitos lutadores expressaram indignação com a tomada de decisão de Hatley durante a sequência final. Entre o coro estava o comentarista do UFC Daniel Cormier, que chamou de “uma das piores paralisações da história do MMA”, e o peso pena do UFC Sodiq Yusuff, que pediu a demissão de Hatley nas redes sociais e escreveu: “Aquele homem maluco. Nunca fiquei bravo com um árbitro antes. Alguém poderia morrer de uma merda dessas.”

White nunca teve vergonha de criticar um funcionário da comissão e, embora reconhecesse o erro de Hatley, também se conteve por causa da contrição que citou da parte de Hatley.

“A diferença é que alguns árbitros disseram algumas merdas idiotas no passado, como, ‘Oh, eu permiti que ela fosse uma guerreira esta noite’, e merdas idiotas como essa”, explicou White. “Ele sabe que cometeu um erro esta noite e não se sente bem com isso. Então é lamentável.

“Definitivamente uma paralisação ruim. Muito mal.”

Turner também se recusou a criticar Hatley com muita severidade.

O peso leve do UFC, de 28 anos, admitiu que ficou perplexo com a indecisão de Hatley na sequência de finalização, mas expressou alívio por Green parecer lúcido e com saúde relativamente boa após o nocaute.

“Eu não sei, mano. Não sei como chamar isso”, disse Turner após a luta. “Ele apenas esperou até Bobby sair. Tipo, Bobby é durão. Bobby é um lutador muito duro, então quando eu estava socando, ele estava defendendo, ele estava se movendo, ele ainda estava um pouco coerente e eu fiquei tipo, caramba.

“Eu estava tipo, talvez isso devesse ser interrompido, talvez não, e eu não vou parar até que você me tire, porque é ele ou eu, e ele teria se orientado sobre ele, ele poderia ter voltado. por cima ou algo maluco. Então, é o que é. Ele estava saudável, estava coerente, estava bem depois, tivemos boas palavras, então estou feliz que ele estava com boa saúde, saúde decente. Então, é o que é.”