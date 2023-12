DHL possui mais de 100 CARGOS em aberto; Confira a lista!

A DHL, empresa que é líder global em logística, especializada em entregas internacionais, serviços de courier e transporte, está com ótimas vagas disponíveis no mercado. Isto é, caso esteja buscando um novo emprego, confira quais são as oportunidades:

Coordenador (a) de Operações – Guarulhos, SP – Tempo integral;

Auxiliar Logístico I – Extrema, MG;

Auxiliar de Logística – Santos, SP – Tempo integral;

Auxiliar Logístico I – Jaboatão dos Guararapes, PE – Tempo integral;

Courier I – São Paulo, SP – Temporário;

Gerente de Inventário – São Paulo, SP;

Gerente de Importação & Exportação – São Paulo, SP -Tempo integral;

Auxiliar de Inventário – Extrema, MG – Tempo integral;

Líder de Operações – Guarulhos, SP – Tempo integral;

Auxiliar de Movimentação – Cabreúva, SP;

Auxiliar de Inventario – Vitória – Espírito Santo – Tempo integral;

Gerente de Riscos – São Paulo, SP – Tempo integral;

Coordenador (a) em Melhoria Contínua – São Paulo, SP – Tempo integral;

Motorista – CAT B – Jandira, SP – Tempo integral;

Assistente Administrativo – São Paulo, SP;

Motorista de Veículo Pesado e Semi Pesado – São Paulo, SP;

Assistente de Transportes – Guarulhos, SP – Tempo integral;

Auxiliar Logístico I – Simões Filho, BA;

Dentre outros.

Mais sobre a DHL

Falando mais sobre a DHL, é importante frisar que hoje a DHL é principal empresa de logística do mundo. Seus 600 mil funcionários em mais de 220 países e territórios trabalham todos os dias para ajudar os clientes a atravessarem as fronteiras, atingirem novos mercados e aumentar sua empresa.

Além disso, em sua rede global incorpora cerca de 6 500 escritórios e mais de 120 000 destinos espalhados por mais de 220 países. Apesar de estar na terceira posição, em termos de empresas privadas na prestação de serviços nos Estados Unidos, onde foi fundada, a DHL domina o mercado internacional com aproximadamente 1,5 bilhões de envios por ano.

Por fim, a DHL vem também se destacando pelas suas ações de carácter humanitário, prestando auxilio em zonas de Desastre natural, (exemplo: o tsunami no Índico, no final de 2004) ou no terramoto no Nepal nomeadamente na Ásia, região em que possui uma forte presença.

Consulte alguns benefícios

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Refeição (Vale refeição ou Restaurante, conforme localidade);

Transporte (Vale transporte ou fretado, conforme localidade);

PPR – Plano de Participação dos Resultados Anual;

Seguro de Vida;

Gympass;

Clube de desconto.



O que é necessário para se candidatar?

Agora que a lista de vagas já foi exposta, a inscrição acontece de maneira bem simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página da Indeed. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

