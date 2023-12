Doces votos de aniversário de Vanessa Bryant para a filha Bianka ao completar 7 anos

EUNuma celebração emocionante, Vanessa Bryant acessou o Instagram para homenagear sua filha Bianka em seu 7º aniversário.

A orgulhosa mãe de quatro filhos compartilhou um doce instantâneo de mãe e filhacapturando a essência de seu vínculo especial.

Vanessa emociona-se com a filha Bianka

Ambos adornados com moletons vermelhos combinando Vanessa embalado Bianca em seu colo, radiante de orgulho e amor.

A aniversariante, com um sorriso radiante, olha diretamente para a câmera, criando um momento perfeito.

A legenda de Vanessa reflete a profundidade de suas emoções, expressando como Bianca traz “muita luz e alegria” em suas vidas.

Natalia Bryant aproveitando a vida universitária na USC

Vanessaque compartilha filhas Natália20, Biancae Capri Kobe4, com a falecida lenda da NBA Kobe Bryantcontinua a navegar pela vida com graça e resiliência desde Kobe e filha Gigi’s morte trágica em um acidente de helicóptero em 2020.

O Bryants’ filha mais velha, Natáliaatualmente estuda na Universidade do Sul da California (USC), e Vanessa participou recentemente Fim de semana da família Trojan para compartilhar a experiência universitária de sua filha.

Nas redes sociais, Vanessa compartilhou vislumbres do USC festividades, apresentando um vibrante arco de balão vermelho e dourado.

A dupla mãe e filha desfrutou de um almoço ao ar livre, capturado em uma linda selfie, com Vanessa vestindo USC cores em um Camiseta com tema do Mickey Mouseshorts jeans cortados e tênis Nike vermelhos e dourados.

Em um momento sentimental recente, Vanessa também relembrou o início de sua história de amor com Kobe Bryantcompartilhando sua primeira foto juntos.

O casal se conheceu há 24 anos, marcando a ocasião com um retrocesso sincero em 27 de novembro.

Kobe lembrança de seus primeiros dias, capturada em seu 2015 documentário, revelou a conexão genuína e duradoura que levou ao seu amor duradouro.