Honda segue CONTRATANDO no mês de dezembro; PB, DF e SP!

A Honda, empresa que é uma das mais importantes fabricantes de automóveis e motocicletas do mundo, presente no Brasil há muitos e muitos anos, está contratando novas pessoas nos estados de São Paulo, Paraíba e no Distrito Federal. Posto isso, caso esteja buscando uma recolocação profissional, consulte a lista de possibilidades:

Técnico (a) de Controle de Qualidade – Brasília, DF – R$ 3.868 por mês;

Agente de Portaria – Brasília, DF;

Consultor (a) Técnico (a) – Tatuí, SP – R$ 1.750 – R$ 2.800 por mês – Tempo integral;

Auxiliar de Serviços Gerais – Brasília, DF;

Consultor (a) de Serviços – Santa Rita, PB – R$ 1.510 – R$ 2.000 por mês – Efetivo CLT;

Consultor (a) de Seguros – Mamanguape, PB – R$ 1.510 – R$ 2.000 por mês – Efetivo CLT;

Consultor (a) de Peças – Santa Rita, PB – R$ 1.510 – R$ 2.000 por mês – Efetivo CLT;

Mecânico (a) Automotivo – Brasília, DF;

Vendedor (a) Externo – Santa Rita, PB – Efetivo CLT;

Vendedor(a) Externo – João Pessoa, PB – Efetivo CLT;

Lavador (a) de Veículos – Brasília, DF – R$ 1.465 por mês;

Consultor (a) De Vendas Veículos Novos – Brasília, DF – Efetivo CLT;

Vendedor (a) Externo – Bayeux, PB – Efetivo CLT;

Vendedor (a) Externo – Mamanguape, PB – Efetivo CLT – Turno Integral.

Mais sobre a Honda

Dando mais informações a respeito da Honda, vale destacar que, desde 1971, a unidade de Manaus já produziu mais de 25 milhões de motos, além de quadriciclos e de motores estacionários que formam a linha de Produtos de Força da Honda no país, também composta por motobombas, roçadeiras, geradores, entre outros.

Nos dias de hoje, 2 milhões de automóveis da marca já foram produzidos em solo nacional. Durante esses anos, a empresa também inaugurou Centros Educacionais de Trânsito, de Treinamento Técnico, de Distribuição de Peças e de Pesquisa & Desenvolvimento.

Estruturou uma rede de concessionárias hoje composta por aproximadamente 1.300 endereços. Em 2014, em uma iniciativa inédita no segmento, a Honda inaugurou seu primeiro parque eólico do mundo, na cidade de Xangri-Lá (RS).

Como enviar o seu portfólio?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Honda, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar este link para ir automaticamente à página da Indeed.



Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

