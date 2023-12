Jerry Jones lamenta a contratação de uma estrela que escapou: ele queria ir aonde achava que tinha a melhor chance

Tele Filadélfia Eagles conquistou duas vitórias sobre o Dallas Cowboys nesta temporada – um em campo e outro fora dele.

Na grelha, o Águias segurou o Vaqueiros na semana 9, vencendo uma disputa intensa em Campo financeiro de Lincoln por uma pontuação de 28-23. Fora do campo de futebol, os rivais perseguiram o linebacker Shaquille Leonard após sua libertação do Colts de Indianápolis. Filadélfia venceu a corrida para assinar Leonardo em um contrato de um ano – e Dallas proprietário Jerry Jones desde então, discutiu como as duas vezes Tudo profissional escorregou pelos dedos dos Cowboys.

Jones: Desejo o melhor a Leonard, nunca conversamos sobre dólares

Durante sua aparição semanal às terças-feiras na rádio 105.3 “The Fan” em Dallas, Jones disse o Vaqueiros ficaram decepcionados com Leonardodecisão de – mas o antigo proprietário e gerente geral lhe desejou boa sorte.

“Certamente, individualmente, desejo-lhe o melhor”, disse Jones. “Ele merece isso. Ele teve uma carreira muito distinta.”

O Águias Alavancada Leonardoamizade com o treinador principal Nick Sirianni – um ex-assistente em Índia – no compromisso de curto prazo que viu as quatro vezes Pro Bowl seleção siga para leste. Filadélfiahistórico superior de vitórias e derrotas e posição como o NFCA cabeça-de-chave número 1 também desempenhou um papel importante em convencer Leonard a se juntar aos Eagles com um salário de pouco mais de US$ 1 milhão.

“Absolutamente nunca houve nenhum dinheiro mencionado”, disse Jones sobre as negociações. “Eu me encontrei com ele, almocei com ele e tive uma boa visita com ele, mas nunca houve nenhum problema financeiro. … Ele aparentemente queria ir aonde achasse que teria mais chances. Eu certamente reconheço e honro sua decisão lá.”

Um confronto final para todas as bolinhas de gude?

Leonardo poderia estrear para o Águias já no domingo, quando Filadélfia visitas Estádio AT&T para enfrentar o Vaqueiros em uma vida NFC Leste Confronto.

Esta será a chance dos Cowboys de garantir uma assinatura e lançar sua candidatura ao título da divisão – e, muito possivelmente, ao primeiro lugar na conferência. Dallas venceu cada um dos últimos 14 jogos em casa, e os Cowboys abriram como ligeiros favoritos sobre os Eagles – potencialmente ainda se recuperando de uma grande derrota para o São Francisco 49ers neste último domingo.

Jones não vê sentido chorar pelo leite derramado e aumentar a confiança em seu grupo de linebackers, mesmo sem Leonard – que poderia ter sido um substituto ideal para o lesionado Leighton Vander Esch.

“Se pareço estar reclamando, não estou, mas é exclusivo para mim pensar que (Leonard) pode começar a correr e jogar contra nós no domingo”, disse Jones.