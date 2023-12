Magic Johnson expressa sua opinião sobre o torneio da temporada da NBA

Tele recentemente apresentou NBA O Torneio In-Season tem feito sucesso no mundo dos esportes, recebendo elogios de fãs, jogadores e lendas do basquete. Entre os mais notáveis ​​vem de Ícone da NBA, Magic Johnsonque recentemente recorreu às redes sociais para expressar o seu entusiasmo e apreço pelo formato inovador do torneio.

Em sua postagem nas redes sociais, Magia Johnson aplaudiu o comissário da NBA Adam Silver e sua equipe pela organização bem-sucedida do torneio. “Quero dar um grande abraço NBA Comissário Adam Silver e sua equipe por organizarem um torneio eletrizante durante a temporada! Você pode dizer que os jogadores estão no torneio porque os jogos são emocionantes e envolventes noite após noite”, expressou Johnson. Seu entusiasmo era palpável quando ele compartilhou seus planos para assistir aos próximos jogos, destacando especialmente sua expectativa pelo Los Angeles Lakers’ confronto contra o Pelicanos de Nova Orleans.

Blog do torneio da temporada da NBA: últimas atualizações de Las Vegas na véspera das semifinaisNacho Garcia

JohnsonOs elogios não pararam por aí. Ele mencionou especificamente sua vontade de assistir jogadores como Giannis Antetokounmpo Damian Lillarde Tyrese Haliburton, cujas atuações foram particularmente impressionantes. A demonstração de habilidade de Haliburton levou Johnson a dizer que ele merece um lugar no All-Star este ano.

O torneio, que visa injetar alta energia e emoção nos playoffs na temporada regular da NBA, transformou a dinâmica dos jogos do início da temporada. Anteriormente vistos como menos importantes, estes jogos agora têm um significado cada vez maior, criando uma experiência mais envolvente para os fãs.

A Final Four começa quinta-feira

Nesta quinta-feira, a ação continua na T-Mobile Arena em Las Vegasonde o Lakers enfrentará o Pelicanos de Nova Orleans. Antes deste jogo tão aguardado, Tyrese Haliburton e o Indiana Pacers estão prontos para batalhar com o Milwaukee Bucks.

Os vencedores avançarão para o confronto final no sábado. Os campeões desta estreia NBA O torneio da temporada não só ganhará o título de prestígio, mas também um prêmio significativo, com cada jogador do time vencedor levando para casa US$ 500.000.

LeBron James, outro NBA lenda, já manifestou a sua admiração pelos esforços do Comissário Silver, chamando-o de ‘génio’ pelo seu papel na orquestração do torneio. Com tantas recomendações de alto nível e o entusiasmo palpável entre jogadores e fãs, o torneio de temporada da NBA está a caminho de se tornar um marco da temporada de basquete.