Mercado Pago é seguro? Entenda como funciona, vantagens e como se cadastrar

O Mercado Pago é uma plataforma de pagamentos online que permite fazer compras, enviar e receber dinheiro, pagar contas, recarregar celular e muito mais.

Mas será que Mercado Pago é realmente seguro? Essa é a dúvida de milhares de pessoas que ainda não conhecem a plataforma.

Por isso, reunimos todas as informações necessárias sobre como funciona, as vantagens e como se cadastrar no Mercado Pago. Leia a nossa matéria na íntegra e fique por dentro de tudo!

Como funciona o Mercado Pago?

O Mercado Pago funciona como uma carteira digital, onde você pode armazenar dinheiro e usá-lo para diversas transações. Você pode adicionar dinheiro na sua conta por meio de boleto bancário, transferência bancária ou cartão de crédito.

Além disso, a plataforma também permite receber dinheiro de outras pessoas ou de vendas que você fizer no Mercado Livre ou em outros sites que aceitam o Mercado Pago como forma de pagamento.

Assim, com o dinheiro na carteira digital, você pode:

Fazer compras online em milhares de lojas parceiras, como Americanas, Submarino, Magazine Luiza, Netshoes, entre outras;

Enviar e receber dinheiro de outros usuários do Mercado Pago, sem pagar tarifas;

Pagar contas de água, luz, telefone, gás, internet e boletos em geral;

Recarregar celular das principais operadoras do Brasil, como Vivo, Claro, Tim e Oi;

Comprar créditos para serviços digitais, como Uber, Spotify, Google Play, Netflix e outros;

Investir o seu dinheiro com rendimento maior do que a poupança;

Solicitar um cartão de crédito sem anuidade ou um cartão pré-pago que funciona como débito;

Sacar o seu dinheiro em caixas eletrônicos da rede Banco24Horas ou transferir para a sua conta bancária.



Principais vantagens

Os clientes do Mercado Pago pode contar com inúmeras vantagens que a plataforma oferece. A seguir, confira as principais delas:

Segurança: o Mercado Pago protege os seus dados pessoais e financeiros com criptografia e sistemas antifraude. Além disso, também oferece o Programa de Proteção ao Comprador, que garante o reembolso caso você não receba o produto que comprou ou receba um produto diferente do anunciado;

Segurança: o Mercado Pago protege os seus dados pessoais e financeiros com criptografia e sistemas antifraude. Além disso, também oferece o Programa de Proteção ao Comprador, que garante o reembolso caso você não receba o produto que comprou ou receba um produto diferente do anunciado;

Praticidade: a plataforma permite fazer diversas transações com apenas alguns cliques ou toques no seu celular. Isso porque você pode acessar o Mercado Pago pelo site ou pelo aplicativo, que está disponível para aparelhos Android e IOS;

Economia: não cobra tarifas para enviar e receber dinheiro de outros usuários da plataforma. Além disso, também é possível aproveitar promoções e descontos exclusivos em compras online e recargas de celular;

Rentabilidade: os clientes podem investir o seu dinheiro com rendimento diário e liquidez imediata. O rendimento é superior ao da poupança e o dinheiro fica disponível para saque a qualquer momento.

Como se cadastrar no Mercado Pago?

Todas as pessoas maiores de 18 anos podem se cadastrar na plataforma e aproveitar todos os benefícios que ela oferece. Para isso, basta acessar o site ou baixar o aplicativo no seu celular. Depois, é só seguir os seguintes passos: