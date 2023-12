O ex-astro dos Steelers, Rashard Mendenhall, gera polêmica com comentários racistas

Fantigo running back do Pittsburgh Steelers Rashard Mendenhall desencadeou uma tempestade de controvérsias ao propor um país racialmente segregado. Pro Bowlcolocando um time ‘All-Black’ contra um time ‘All-White’.

O Super Bowl campeão, que se aposentou da NFL em 2013recentemente recorreu às redes sociais para expressar sua frustração com o que ele considera comentários de futebol abaixo da média feitos por indivíduos brancos.

“Estou farto de caras brancos comuns comentando sobre futebol. Vocês nem são bons no futebol. Podemos, por favor, substituir o Pro Bowl por um All-Black vs. All-White bowl para que esses gatos possam parar de tentar me ensinar quem é bom no futebol. Sou melhor que sua cabra.” Mendenhall escreveu em X.

A proposta bizarra de Mendenhall



A proposta, feita em tom de brincadeira ou a sério, atraiu atenção e críticas generalizadas.

Alguns questionaram a intenção por trás Mendenhall’s declaração, especialmente considerando seu histórico de fazer comentários polêmicos nas redes sociais.

Embora ainda não esteja claro se a sugestão era um experimento mental ou uma proposta genuína, as ondas de choque que ela enviou através das redes sociais são inegáveis.

Os críticos argumentam que Mendenhall’s o apelo à segregação racial em eventos de futebol é inadequado e causa divisão.

Um comentarista apontou a ironia ao destacar Christian McCaffrey’desempenho estelar contra o ladrões no início da temporada, enfatizando que o talento não conhece fronteiras raciais.

Porém, ficar enredado Mendenhall’s A sugestão do Pro Bowl pode desviar a atenção da questão mais urgente: o que o motivou a compartilhar essa ideia nas redes sociais?

Mendenhall tem histórico de comentários polêmicos



Mendenhall não é estranho estar sob escrutínio por expressar opiniões controversas, como duvidar Osama bin Laden envolvimento em 11/09acrescenta outra camada de complexidade à sua declaração recente.

Mendenhall’s O relacionamento com os Steelers e sua base de fãs tem sido tenso desde sua saída do time.

Seu recente X O discurso parece centrar-se no descontentamento entre ladrões fãs sobre o técnico Mike Tomlin e suas críticas contínuas ao ex-quarterback Ben Roethlisbergerum futuro membro do Hall da Fama.

Enquanto Mendenhall’s insatisfação com o ladrões organização e suas figuras-chave não é novidade, trazer conotações raciais para a equação acrescenta uma camada preocupante ao seu comentário.