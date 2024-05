A mídia social zomba de Ryan Garcia após a notícia de seu teste PED positivo

So boxeador de alcatrão Ryan Garcia se encontra no centro da polêmica depois teste positivo para a substância que melhora o desempenho Ostarine.

Ryan Garcia posta vídeo reagindo às acusações de doping após luta com Devin HaneyTW@RyanGarcia

A internet, sempre rápida em reagir, não perdeu tempo em expressar ceticismo e desdém pelas afirmações do boxeador.

Um usuário ligado X comentou claramente a ironia de García supostas ações, questionando a necessidade de melhoradores de desempenho contra um oponente considerado sem habilidade e poder.

Outro usuário, adotando um tom sarcástico, fingiu surpresa ao García resultado de teste positivo, sugerindo que era previsível dadas as circunstâncias de seu campo de treinamento.

Dê uma olhada em algumas das postagens mais representativas do sentimento do público em relação García:

Garcia nega ter feito PED

A notícia, divulgada por um Associação Voluntária Antidopagem carta obtida por ESPNrevelou que García amostras, colhidas antes de sua recente briga com Devin Haney, continham vestígios da substância proibida.

Embora os resultados tenham surgido após a luta, questões pairam sobre a integridade do García vitória.

Garcíainflexível em sua negação de qualquer irregularidade, recorreu às redes sociais para afirmar sua inocência.

“Todo mundo sabe que eu não trapaceio” ele declarou em uma postagem de vídeo, negando veementemente qualquer associação com esteróides.

Com García vitória agora obscurecida por suspeitas, a comunidade do boxe aguarda o resultado do teste da amostra B, que poderia potencialmente anular a decisão na luta de Haney.

Ostarinea substância no centro da controvérsia, é um conhecido melhorador de desempenho proibido pelo Agência Mundial Antidopagem.

Sua descoberta em García amostras levanta preocupações sobre o fair play e a prevalência do doping nos esportes profissionais.