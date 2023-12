Pagamento duplo SSA de dezembro: Quando serão enviados os dois pagamentos da Administração da Previdência Social deste mês?

Tele segundo dezembro SSI o pagamento é o adiantamento de janeiro de 2024 e não é dinheiro extra para os cidadãos

O Administração da Segurança Social (SSA) está entre os maiores provedores de benefícios aos cidadãos dos EUA, e um dos pagamentos mensais que oferece é Renda Suplementar de Segurança (SSI)que será duplicado em dezembro de 2023 por um motivo especial.

Protesto pró-Palestina na Casa Branca: manifestantes escalam cerca e confrontam o Serviço SecretoRoberto Ortega

O ASS segue um cronograma rígido de distribuição das mensalidades. Para SSI destinatários, os seus pagamentos são quase sempre enviados no dia 1 de cada mês, pelo que em Dezembro o primeiro dos dois pagamentos já foi emitido.

O segundo pagamento que os beneficiários receberão este mês está agendado para 29 de dezembro, devido ao fato de o pagamento de 1º de janeiro de 2024 estar sendo antecipado por causa de um feriado e para que os americanos que recebem SSI não tenha atraso.

Devido aos elevados níveis de inflação, o Administração da Segurança Social aumentou o COLA para 2024 em 3,2 por cento, pelo que o segundo pagamento de Dezembro já reflectirá o ajustamento do custo de vida nos Estados Unidos.

Por que um pagamento extra do SSA chegará em dezembro?

Renda Suplementar de Segurança (SSI) os destinatários recebem dois pagamentos por mês, algumas vezes por ano, mas não é dinheiro extra, é apenas um adiantamento.

É o que está acontecendo em dezembro de 2023, quando o ASS adiantará o pagamento, que normalmente efetua no primeiro dia de cada mês, mas se for feriado, adianta-o para o último dia útil do mês anterior, para garantir que quem depende desse dinheiro o possa receber sem demora e tenha um melhor começo para 2024.

Há dois motivos pelos quais seu pagamento pode não chegar no primeiro dia de qualquer mês: Se a data normal de pagamento cair em um feriado ou fim de semana.