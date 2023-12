Representante de Morgan Freeman sobre seu estado de saúde em meio a preocupações: ele está com boa saúde

Dapesar das preocupações recentes provocadas por um vídeo mostrando Morgan Freeman parecendo instável enquanto caminhava pela cidade de Nova York, o ator de 86 anos está “bem”, de acordo com seu representante.

Na filmagem, homem livre é visto lutando para andar, necessitando de ajuda para entrar em um SUV. O representante tranquilizou o público sobre homem livresaúde, afirmando que se encontra em boas condições.

“Morgan está com boa saúde”, disse o agente.

homem livre enfrentou problemas de saúde, incluindo um ataque anterior contra uma infecção contagiosa que o levou a perder a exibição de sua série em Londres no verão passado.

“MorganA saúde dele tem se deteriorado a tal ponto que ele mal consegue andar sozinho – e quando o faz, são passos medidos”, disse uma fonte ao National Enquirer.

“Ele está claramente com muita dor e todos estão preocupados com seu bem-estar”, continuou a fonte. “Mas Morgan não é de reclamar. Ele supera isso de alguma forma com uma careta. E ele nunca se esquece de acenar para os fãs.

“Mas o medo é que ele não aguente mais isso. Ele está em constante agonia e preso em seu próprio corpo. Deve ser horrível para ele.”

Desordem adicional causada por acidente de carro em 2008

homem livre também combate a fibromialgia, um distúrbio crônico que causa dor, rigidez, fadiga e depressão, que se acredita ter se originado de um acidente de carro quase fatal em 2008.

O acidente resultou em paralisia da mão esquerda, levando Freeman a usar uma luva de compressão para manter o fluxo sanguíneo.

“Dói quando ele anda, quando fica parado, quando se levanta do sofá e quando dá um passo errado em uma campina úmida”, disse o jornalista Tom Chiarella escreveu.

“Mais do que dor, parece uma espécie de agonia, embora ele nunca mencione isso.

“Apesar da cirurgia para reparar danos nos nervos, ele ficou preso com uma mão esquerda inútil, firmemente agarrada por uma luva de compressão na maior parte do tempo para garantir que o sangue não se acumulasse ali”.