Réveillon em Penedo: Celebração especial com fogos e música na orla ribeirinha

A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude, vai realizar no último dia do ano a celebração do Réveillon. O evento acontecerá na Pça. 12 de Abril, Centro Histórico, no palco onde estão acontecendo os shows do Penedo Luz. A festa está marcada para iniciar às 22h30 desse domingo (31) com as apresentações de Alex David e da banda penedense, ArtSamba.

No momento da virada do ano haverá queima de fogos de artifício no Rio São Francisco, tudo isso para celebrar um 2023 cheio de realizações e comemorar o ano que virá.

Leve seus amigos e familiares para Orla de Penedo e vamos juntos vibrar com a chegada de 2024.