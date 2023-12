Ronaldo Lopes lança o ServCard, cartão de crédito para servidor da Prefeitura de Penedo que injeta recursos no comércio da cidade

O final do ano chega com uma excelente notícia para o funcionalismo municipal e o comércio de Penedo. O cartão ServCard já está disponível para uso, iniciativa do Prefeito Ronaldo Lopes articulada com o Sindspem, Sindilojas Penedo e apoio dos vereadores.

A novidade reuniu dirigentes sindicais, parlamentares e lojistas na Prefeitura de Penedo nesta quarta-feira, 27. “É um momento muito importante porque criamos um cartão que abre crédito de até 35% do salário do servidor efetivo do município, mas que só pode ser usado no comércio de Penedo e isso significa maior circulação de dinheiro em nossa cidade”, explica o gestor.

A regra básica pode incrementar a economia penedense em mais de um milhão e duzentos mil reais por mês (R$ 1.256.500,00), valor equivalente ao percentual de 35% da folha dos servidores efetivos da Prefeitura de Penedo.

Com o ServCard, o trabalhador concursado volta a ter crédito nos estabelecimentos conveniados que funcionam no município, com carência de até 45 dias para desconto no salário, a depender da data da compra.

O sistema atual também é diferente do que havia há 8 anos, extinto por uma série de irregularidades apontadas em auditoria. O modelo discutido com vereadores, dirigentes do Sindspem e do Sindilojas faz o repasse das compras diretamente para a Siconcard, empresa administradora do ServCard e também do Mesa Cheia, Bolsa Auxílio Permanência e Bolsa Atirador.

Para ter direito ao ServCard, basta que o servidor vá até o Sindspem e solicite o cartão, com a devida autorização do desconto em folha. E os estabelecimentos comerciais ainda não conveniados também podem aderir, procedimento feito no Sindilojas, localizado na Avenida Floriano Peixoto, na antiga sede do Ministério Público, em frente à biblioteca.

