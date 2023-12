Rumo ao próximo: lutas a serem disputadas após o UFC Vegas 83

Song Yadong e Khalil Rountree fecharam o evento final do UFC Fight Night de 2023 com vitórias importantes e convocações para lutas ainda maiores, incluindo o peso meio-pesado em ascensão atirando em Alex Pereira e a chance de se tornar campeão meio-pesado do UFC.

Será que Song – com sua convocação para o ex-campeão peso galo Petr Yan – ou Rountree conseguirão o que querem?

Em uma edição totalmente nova de On To the Next One, Mike Heck e Alexander K. Lee do MMA Fighting discutem o que poderia ser o próximo para Song após sua vitória por decisão no evento principal sobre Chris Gutierrez. Além disso, futuros confrontos são discutidos para Rountree após parar Anthony Smith no co-evento principal. Nasrat Haqparast após finalizar Jamie Mullarkey no primeiro round, Tim Elliott após sua vitória por finalização no primeiro round, Andre Muniz após encerrar sua derrapagem de duas lutas na abertura do card principal e muito mais.

