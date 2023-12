Ryan Garcia desafia Devin Haney para uma luta em 2024 e De la Hoya diz que vai insistir

EUNão é sempre que você pode dizer isso Ryan Garcia e Oscar de la hoya estão operando na mesma página, mas ambos parecem querer brigar com Devin Haney ocorrerá em 2024.

García é o homem que fez a bola rolar enquanto gritava Haney durante sua vitória dominante contra Aparentemente Prograis no sábado.

Haney agora tem o título meio-médio júnior do WBC e também disse que está considerando subir para 147.

GarcíaA última luta foi contra Óscar Duarte no fim de semana passado e que terminou com uma vitória para García.

“Isso foi Devin no seu melhor, mas o seu melhor é algo que pode fazer dormir as pessoas que estão assistindo”, García escreveu nas redes sociais. “Eu sei o que ele está perdendo. Ele pode ter isso um dia, mas não tem agora. Faça suas suposições, mal posso esperar para ativá-lo com ele!”

De la Hoya confirma isso

O que torna a luta muito mais provável de realmente acontecer é que Da panela disse que irá ‘pressionar’ para que isso aconteça, pensando claramente que é uma boa jogada para ambos os lutadores.

Apesar da vitória sobre Duarte, Ryan Garciao desempenho de não convenceu a todos, já que o ex-campeão mexicano Júlio César Chávez expressou sua insatisfação afirmando que García passou grande parte da luta correndo.

“Que tipo de boxe estou assistindo agora?” ele comentou durante a transmissão da luta na TV Azteca.

Ryan Garciaque ganhou 30 milhões de dólares em sua luta contra Gervonta Davis em abril passado, faturou 5 milhões de dólares contra Duarte de acordo com vários relatórios, apenas um sexto de seus ganhos anteriores, e como campeão dos superleves da WBA, ele agora quer uma luta definitiva pelo título.