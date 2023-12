Textos de Jonathan Majors para acusador lidos no tribunal, ameaça de suicídio após incidente em Londres

Jonathan Majors ‘ mensagens de texto para seu acusador, Grace Jabbari estão sendo lidos em voz alta no tribunal na sexta-feira – e, neles, ele parece admitir ter cometido violência física contra ela durante um incidente em Londres que aconteceu 6 meses antes daquele pelo qual ele está sendo julgado.

Jabbari respondeu: “Vou dizer ao médico que bati a cabeça se for. Vou esperar mais um dia, mas não consigo dormir e preciso de analgésicos mais fortes. o que realmente aconteceu quando ficou claro que eu quero estar com você.”

Durante seu quarto dia no depoimento, Grace começou a ler os textos em voz alta no tribunal, mas começou a chorar… e o promotor assistente Kelly Gallaway tive que continuar lendo a troca.

As mensagens referem-se a um incidente ocorrido enquanto o casal estava em Londres. O juiz já decidiu que os detalhes do ocorrido não são admissíveis neste julgamento, mas permitiu suas mensagens de texto sobre o incidente porque descrevem “uma conduta que está inextricavelmente entrelaçada com os atos acusados”.