Turismo pode gerar MILHARES de empregos no Brasil, aponta pesquisa

Uma pesquisa recente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revelou que o setor do turismo está otimista com a perspectiva de faturamento durante a alta temporada entre novembro deste ano e fevereiro de 2024. Segundo a entidade, a estimativa é que o setor alcance a marca de R$ 155,87 bilhões nesse período.

De acordo com a CNC, essa projeção indica um aumento real de 5,6% em comparação com o mesmo intervalo da última temporada, marcando a maior movimentação financeira registrada no setor desde o início do levantamento em 2012. O cenário é positivo para o setor do turismo, que se recupera após desafios enfrentados nos últimos anos.

Recuperação do setor de turismo

O setor do turismo, duramente impactado pela crise sanitária de 2020, vem apresentando sinais promissores de recuperação, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Após um decréscimo de 36,7% no ano de 2020, os números revelam um progresso gradual nos anos subsequentes: um aumento de 22,2% em 2021 e um crescimento de 39,9% no ano passado. O índice de atividades turísticas do IBGE indica que, no acumulado de 2023 até setembro, o faturamento real do setor registrou um avanço de 7,9%.

José Roberto Tadros, presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), destaca alguns fatores determinantes para essa recuperação. O aumento real de salários, a redução dos juros ao consumidor e a estabilização dos preços são apontados como impulsionadores desse crescimento.

“O otimismo que os números da pesquisa apresentam indica não apenas uma recuperação econômica do turismo, mas também a confiança renovada dos consumidores, impulsionando o mercado de viagens e contribuindo para a geração de empregos em diversas áreas relacionadas ao setor”, afirmou José Roberto Tadros.

Após enfrentar a eliminação de 469,8 mil postos formais nos sete primeiros meses de 2020, o setor de turismo está demonstrando sinais de recuperação no mercado de trabalho. Os dados mais recentes indicam a criação de 612 mil novas vagas desde o início desse processo de retomada.

Às vésperas da alta temporada, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) projeta uma expectativa animadora. A estimativa é a criação de 85.795 postos de trabalho temporários, representando o maior volume desde 2014.

Esse panorama positivo sugere não apenas uma reativação do setor de turismo, mas também uma injeção significativa de oportunidades de emprego, especialmente para trabalhadores temporários durante a temporada de pico. A CNC destaca que essa projeção é um indicador positivo do crescimento do mercado turístico brasileiro.

“Os números refletem o crescimento sólido que o setor vem experimentando. A expectativa de aumento real demonstra a resiliência do turismo diante dos desafios enfrentados nos últimos anos”, afirma Fabio Bentes, economista da CNC e responsável pela pesquisa.

A liderança nas contratações poderá ser observada principalmente no setor de alimentação, onde está prevista a geração de mais de 45 mil postos de trabalho. Em seguida, o segmento de transportes em geral deverá contribuir com cerca de 20 mil vagas, enquanto o setor de hospedagem espera criar nove mil empregos.

Em síntese, o panorama positivo desenhado pelos dados recentes apontam a recuperação do setor de turismo e do mercado de trabalho no Brasil. É esperado que milhões de trabalhadores brasileiros se beneficiem durante a alta temporada.