Will Smith confessa todos os erros que cometeu: a fama é um monstro único

Will Smith declarou que cometeu uma infinidade de erros em sua vida e carreira, principalmente em seu casamento com Jada Pinkett Smith e quando atacou Chris Rocha no palco do Oscar ao declarar “Eu sou profundamente humano”.

O ator de Um Maluco no Pedaço é um dos maiores nomes e estrelas de Hollywood, mas nos últimos tempos ele passou a ser associado à polêmica em vez de ao cinema, seja por sua própria mão ou por sua família.

Um Smith mais liberado fez as revelações depois que sua esposa disse que eles moravam separados desde 2016, e depois que ela lançou um livro de memórias intitulado “Digno”, lançado em 17 de outubro de 2023.

“Cometi muitos erros”, disse Smith no Festival Internacional de Cinema do Mar Vermelho. “A fama é um monstro único.

“Você não pode ficar muito animado quando as pessoas dizem coisas boas sobre você, porque quando as pessoas dizem coisas ruins sobre você, você luta e sofre mais. Tenho que ser claro sobre quem sou e o que estou tentando fazer no mundo .

Jada Smith responde a acusações sexuais sobre Will Smith

“E, ao mesmo tempo, sou profundamente humano. E estou no processo de aperfeiçoar minha virtude.”

Smith revela detalhes sobre I Am Legend 2

Uma de suas obras mais notáveis ​​foi o terror zumbi filme baseado no romance homônimo produzido por Richard Mathesononde interpretou um virologista aparentemente imune a uma doença catastrófica.

O filme foi produzido por US$ 150 milhões e arrecadou US$ 585 milhões em 2007, embora tenha havido polêmica no final, durante o qual o personagem morreu canonicamente – um contraste com o romance em que ele sobrevive.

No entanto, Roberto Neville retornará para a sequência, anunciada em 2022, que também estrelará Michael B. Jordânia (Credo, Pantera Negra).

“Então vamos seguir a mitologia da versão em DVD onde meu personagem viveu”, disse Smith. “Eu não posso te contar mais nada.”