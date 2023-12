WWE quer fechar 2023 em alta: Cody Rhodes e Shinsuke Nakamura vão colidir no Raw

Cleveland, Ohio está se preparando para uma colisão explosiva entre dois dos talentos mais técnicos do wrestling, Cody Rodes se prepara para enfrentar Shinsuke Nakamura em um confronto inédito.

O anúncio causou ondas de choque na comunidade do wrestling, preparando o cenário para um encontro emocionante marcado para a próxima semana.

As origens deste confronto antecipado remontam às promoções enigmáticas entregues por Shinsuke Nakamura nas semanas que antecedem Série Sobrevivente.

Os fãs especularam sobre a identidade de Nakamura adversário pretendido, com esperanças fixadas no potencial aparecimento de CM Punk. No entanto, a revelação tomou um rumo inesperado quando Cody Rodes se declarou para o próximo ano Batalha Real combinar Cru.

Numa sequência dramática, as luzes diminuíram e o Titantron iluminado, revelador Shinsuke Nakamura. Um ataque subsequente por Nakamurausando um jato de névoa venenosa Rodes’ cara, intensificou o enredo.

Crônica de uma rivalidade anunciada

O Pesadelo americano exigiu respostas de Nakamura em um recente Cru episódio, levando a um confronto onde Nakamura compararam suas trajetórias profissionais.

Ambos Rodes e Nakamura compartilhe uma história de vitórias Batalha Real partidas, mas ficando aquém em Wrestlemania. Nakamuraapontando os paralelos em suas jornadas, expressaram o desejo de Rodes para ter sucesso onde ele próprio vacilou.

O troca aquecida e os riscos pessoais envolvidos aumentaram a antecipação do conflito iminente em Cleveland.

WWE decisão de apresentar um concurso premium como Cody Rodes vs. Shinsuke Nakamura em um episódio de dezembro de Cru significa um afastamento das normas tradicionais fora de temporada.

Final de ano da WWE promete ser inesquecível

A promoção tem como objetivo manter o público engajado durante o período de festas de fim de ano, e o Rhodes x Nakamura confronto promete ser destaque, principalmente considerando Cleveland status de um mercado de luta livre fervoroso.

Como WWE pretende fechar o ano em grande, este inesperado Confronto adiciona uma camada de emoção a um calendário de luta livre já agitado.

A colisão de Rodes e Nakamura promete proezas técnicas, narrativa intensa e uma atmosfera eletrizante em Cleveland, preparando o cenário para um encontro memorável que pode definir o final do ano para WWE fãs.