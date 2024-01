488 vagas neste CONCURSO SAÚDE; cargos para médio, técnico e superior; Nao perca!

Este concurso Saúde oferta vagas para cotas

Saão 488 vagas no concurso Saúde. As chances são para vários níveis de escolaridade. As chances são para médio, técnico e superior.

Concurso Saúde e vagas

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas (Consurge) abre as portas para uma jornada profissional repleta de desafios e realizações.

Com um total de 488 vagas imediatas, sendo 26 reservadas para pessoas com deficiência, este concurso visa fortalecer a equipe e suprir as necessidades administrativas do órgão. Além disso, há a possibilidade de formação de cadastro reserva, proporcionando oportunidades adicionais no futuro.

Para o Ensino Médio Completo

Se você possui o ensino médio completo, diversas oportunidades estão à sua espera. As funções de auxiliar administrativo, auxiliar de regulação médica, operador de frota, motorista CNH categoria “D”, e condutor socorrista são opções que oferecem salários iniciais entre R$ 1.455,94 e R$ 1.747,13.

Funções Técnicas do concurso Saúde



Para aqueles que possuem formação técnica, as oportunidades se estendem nas áreas de auxiliar de farmácia, técnico em enfermagem e técnico em segurança do trabalho. Com salários que variam entre R$ 1.630,66 e R$ 1.921,84, esses profissionais desempenharão papéis cruciais no atendimento à saúde e na promoção de ambientes seguros e saudáveis.

Ensino Superior e concurso Saúde

Aqueles que possuem formação superior têm à disposição cargos estratégicos, incluindo analista administrativo, assistente administrativo, contador, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo e médico. Essas funções abrangem áreas-chave da gestão, saúde e bem-estar, com salários que variam de R$ 1.921,84 a R$ 8.386,23. Cada posição desempenha um papel crucial no fortalecimento e na eficácia do Consurge.

Etapas do concurso Saúde

O tão aguardado concurso Saúde promete ser uma jornada repleta de desafios e oportunidades. Conheça agora as fases que conduzirão os candidatos ao sucesso profissional:

Prova Objetiva

A fase inicial consiste na prova objetiva, que será aplicada a todos os cargos. Com caráter eliminatório e classificatório, essa etapa testará o conhecimento dos candidatos em áreas específicas relacionadas a cada função. Essa jornada de avaliação está marcada para o dia 24 de março de 2024, na cidade de Governador Valadares/MG.

Prova Prática

Para alguns cargos específicos, como condutor socorrista, técnico em enfermagem, enfermeiro e médico, a jornada continua com a prova prática.

Prova de Títulos

A terceira fase destina-se aos candidatos com ensino superior, sendo uma prova de títulos de caráter classificatório. Essa etapa reconhece e valoriza a experiência e a qualificação dos profissionais, proporcionando uma pontuação adicional na busca pela aprovação.

Inscrições Abertas do concurso Saúde

Está aberto o período de inscrições para o aguardado concurso do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência do Leste de Minas (Consurge). Este é o momento de dar o passo decisivo em direção ao seu futuro profissional. Aqui está tudo o que você precisa saber para garantir sua participação:

As inscrições devem ser realizadas no endereço eletrônico do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa – IBGP, o organizador do processo seletivo.

Acesse https://novo.ibgpconcursos.com.br e mergulhe na sua jornada de oportunidades.

Após acessar o site, é necessário realizar o cadastro da sua senha pessoal para ter acesso à área individualizada do candidato. Essa área será o centro das suas atividades durante o processo seletivo, proporcionando praticidade e acompanhamento integral.

Gere seu Comprovante

Concluído o cadastro, gere e imprima seu comprovante de inscrição e o boleto bancário referente à taxa de participação. Fique atento aos prazos, pois o pagamento deve ser efetuado até o dia 9 de fevereiro, seguindo o horário de funcionamento do banco.

As taxas variam de acordo com a categoria do cargo pretendido, indo de R$ 70 a R$ 170. Certifique-se de efetuar o pagamento dentro do prazo estipulado, garantindo assim sua participação nas próximas etapas do concurso.