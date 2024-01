A celebração ousada de Travis Kelce acrescenta insulto à injúria para Bills Mafia

Cidade de Kansas extremidade apertada Travis Kelce tornou-se o centro das atenções após o Chefes‘Vitória no Playoff da NFL sobre o Contas na noite de domingo, e não apenas pelo desempenho em campo. Em um momento que se tornou viral, Kelce foi capturado esfregando sal nas feridas de Búfalo torcedores, acenando e mandando beijos para as arquibancadas acompanhando o Contas‘perda dolorosa.

Para o Máfia das contas, foi uma tristeza familiar quando eles testemunharam a queda do time da casa na pós-temporada mais uma vez. Em um jogo dramático de ida e volta, Búfalo estavam perdendo por 27-24 no quarto período. Com menos de dois minutos no cronômetro, eles pareciam preparados para pelo menos empatar o placar na posse de bola final, entrando na área de field goal.

No entanto, Cidade de Kansas a defesa forçou uma quarta descida crucial, levando o Bills a enviar a unidade de times especiais para uma tentativa de empatar o jogo. Numa dolorosa reviravolta do destino, Tyler Bass chute navegou para a direita, selando o Chefes‘ perturbou a vitória e saiu Contas fãs devastados.

Os fãs do Bills ficaram desesperados após outra derrota para o Chiefs

Como Búfalo fãs expressaram seu desespero, alguns recorreram a jogar bolas de neve em Patrick Mahomes e a Chefes quando eles saíram do campo. Outros estavam visivelmente emocionados, com lágrimas escorrendo enquanto o peso da perda era absorvido.

Travis Kelce, por outro lado, não mostrou piedade para com os corações partidos Búfalo apoiadores. Momentos depois de garantir a vitória e avançar para a Campeonato AFC, Kelce foi flagrada acenando e mandando um beijo para os fãs do Bills, aumentando seu sofrimento.

O gesto comemorativo rapidamente ganhou força nas redes sociais, com fãs e especialistas discutindo a jogada ousada de Kelce. Apesar da polêmica em torno de suas ações, Kelce desempenhou um papel fundamental no Chefes‘ vitória, liderando a equipe na recepção e garantia de um touchdown crucial de 22 jardas.

Como Cidade de Kansas se prepara para um confronto com Baltimore no próximo Campeonato AFC, Travis Kelce A celebração memorável alimentou ainda mais a intensidade da rivalidade nos playoffs, deixando os fãs de futebol ansiosos pelo próximo capítulo de sua emocionante jornada pós-temporada.