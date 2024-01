A ex de Travis Kelce diz que acabou de namorar atletas, quero um homem com poder!

Reproduzir conteúdo de vídeo



Por trás das curtidas

Travis Kelceex-namorada, Kayla Nicoleestá deixando o estilo de vida WAG no passado… revelando que ela não está mais interessada em namorar atletas – ela quer um homem com poder.

A modelo e influenciadora abriu esta semana sobre sua vida amorosa depois que o tight end do Kansas City Chiefs mudou Taylor Swift … e embora ela não esteja definitivamente fechando a porta para os atletas para sempre, ela ficaria perfeitamente satisfeita se seus futuros parceiros nunca pisassem em um campo, quadra ou gelo.

Kayla explicou sua posição no podcast “Behind the Likes” … dizendo: “Nunca direi nunca, mas acredito plena e sinceramente que estou fora do estágio de atleta.”

Mas não tenham muitas esperanças, garotos falidos – Kayla deixou claro que ainda quer um cara com muitos zeros em sua conta bancária.

“Eu adoraria namorar alguém que… acho que me sinto atraída por homens em posições de poder e também acho que esse tipo de homem se sente atraído por mim”, acrescentou ela.

“Então, eu adoraria namorar um executivo de uma gravadora ou um produtor de cinema para que possamos ir aos eventos esportivos. Que a noite do encontro seja na quadra do jogo do Laker, esse é o meu tipo de cara.”

Como disse Kayla – ela ainda quer ir aos jogos para se divertir, mas não quer estar lá como uma namorada solidária.

Kayla – que namorou Kelce intermitentemente por anos antes de sua separação em 2022 – também abordou sua postagem nas redes sociais sobre Jalen dói … e ela defendeu suas ações, embora o quarterback do Philadelphia Eagles esteja em um relacionamento feliz.

Kayla alegou que estava apenas falando o que pensava e não tinha intenção de agir de acordo… mas disse que a postagem a colocou em “problemas”.