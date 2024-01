A verdadeira razão pela qual o técnico Bill Belichick pode não encontrar um novo emprego pode estar ligada a Tom Brady

Ctreinador de galinha Bill Belichick deixou o Patriotas da Nova Inglaterra, muitos presumiram que ele conseguiria um emprego rapidamente devido ao seu currículo impressionante. Mas também esquecem que a história mais recente do técnico Belichick não foi tão bem-sucedida. Na verdade. Tom Brady deixar o time significava que Belichick não tinha mais seu garoto de ouro que poderia tirá-lo de uma situação difícil. Brady estava sempre lá para dar aquele passe que poderia resolver as coisas em um momento complicado. Belichick confiava demais em seu poder de estrela e não estava preparado para uma nova realidade sem GOAT por perto. Mas essa não foi a única razão pela qual Falcões de Atlanta decidiu não contratar o técnico Belichick.

Robert Kraft abraça Bill Belichick e brinca para não beijá-loTwitter

De acordo com o lutador profissional e Fox Esportes contribuidor Tyrus, Belichick também teve algumas deficiências importantes durante os Drafts da NFL que surgiram após a saída de Tom Brady. Falando com OutkickTyrus disse: “Acho que seu histórico sem Tom Brady pode ser o problema. Seu draft escolhe os últimos dois anos… sua incapacidade de conseguir um receptor quando ele está deixando passar caras que estão colocando números no Hall da Fama. Ele é apenas fiz algumas escolhas ruins no draft … ele não trata (NFL) veteranos muito bem… especialmente os defensores. Ele terá um cara que ganhou um acordo máximo e o negociará. Ele não vai pagar… então acho que ele pode estar em uma situação em que possivelmente está desatualizado.”

Quais times sobraram para Bill Belichick?

Agora que o Falcões de Atlanta decidiram contratar um treinador diferente, ainda restam alguns times da NFL que não decidiram por um novo. Essas equipes são as Seattle Seahawks e os comandantes de Washington. Mas pode haver um problema com a seleção de Belichick sobre o qual ninguém parece estar falando. Durante sua passagem pelos Patriots, ele se acostumou um pouco a desempenhar a função de gerente geral e também com controle total das decisões esportivas. A equipe que o contratar poderá ter que conceder-lhe esse nível de poder também. No entanto, não há indicação de que algum time da NFL esteja disposto a fazer isso.