APROVADA retirada imediata de R$ 6 mil através do FGTS

A Caixa Econômica aprovou o saque de pelo menos R$ 6 mil de contas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), possibilitando uma retirada imediata. No entanto, apenas um grupo restrito pode se beneficiar dessa liberação. Esses indivíduos devem apresentar documentos para que o banco realize a transferência em até 5 dias para sua conta.

Resgate do FGTS

Recentemente, foi aprovado o resgate do FGTS referente ao saque calamidade, permitindo receber até R$ 6,2 mil de uma única vez para lidar com gastos decorrentes de uma tragédia natural. É necessário comprovar residência na cidade onde foi decretada situação de calamidade pública.

Nas atuais circunstâncias, os moradores do Rio de Janeiro afetados pelas fortes chuvas da última semana serão contemplados. Pelo menos nove mil indivíduos foram deslocados, e mais de trezentos estão sem abrigo na região carioca.

Para receber o benefício, eles devem atender a algumas regras, incluindo ter saldo disponível na conta do Fundo de Garantia, residir em local com situação de calamidade pública decretada e não ter efetuado saque do FGTS pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses.

Saque calamidade do FGTS

Quanto ao procedimento para realizar o saque calamidade do FGTS, o trabalhador pode optar por utilizar o canal online ou dirigir-se até o banco. O limite de resgate é de R$ 6.220, e quem possui um valor menor pode zerar sua conta.

Para efetuar o saque calamidade, o trabalhador deve seguir os passos:

1. Acesse o App FGTS e faça login;

2. Clique em “Saque seu saldo 100% digital”;

3. Escolha a opção “Calamidade pública”;

4. Confirme algumas informações;

5. Anexe documento com foto e comprovante de residência;

6. Informe em qual conta deseja receber o benefício;

7. Confirme.



Contudo, a transferência será efetuada em até 5 dias úteis para a conta informada.

FGTS Emergencial: Porto Alegre poderá sacar até R$ 6.220!

Ainda mais o decreto de emergência emitido pela capital do Rio Grande do Sul abre a possibilidade de os residentes de Porto Alegre, que possuem saldos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), terem direito a benefícios significativos.

Além disso com a aprovação do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, uma faixa de trabalhadores está prestes a realizar saques expressivos de seus fundos.

Bem como, no contexto de calamidade, situações individuais, urgentes e sérias permitem saques do FGTS, desencadeadas por desastres naturais como inundações, granizo, tempestades e ciclones extratropicais, que tenham impactado a área residencial do trabalhador.

Em suma, o desbloqueio do valor requer a publicação de um decreto declarando emergência ou estado de calamidade pública, o reconhecimento do governo federal – já efetuado para Porto Alegre – e uma autorização pendente da Caixa Econômica Federal.

Sobretudo uma vez autorizado pela instituição, a população porto-alegrense tem um prazo de até 90 dias para efetuar saques, com um limite de R$ 6.220,00, dependendo do saldo disponível no FGTS no momento da solicitação.

No entanto, as autoridades ainda não definiram o perfil dos beneficiários, deixando em suspense quem terá acesso a esses recursos.

Tanto quanto, a Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) informou que a prefeitura está preparando o envio dos documentos necessários à Caixa para a liberação do benefício, incluindo a descrição das áreas afetadas pela tempestade recente.

Pedido de saque do FGTS

Contudo, o trabalhador pode fazer o pedido de saque do FGTS por meio do aplicativo FGTS, do site da Caixa Econômica Federal ou diretamente nas agências da Caixa. O trabalhador deve seguir estes passos:

1. Acesse o aplicativo FGTS ou o site da Caixa Econômica Federal.

2. Faça login com seu CPF e senha.

3. Selecione a opção “Meus saques”.

4. Escolha “Outras situações de saques”.

5. Opte por “Saque calamidade”.

6. Preencha o formulário com as informações solicitadas.

7. Acrescente os documentos que comprovem a emergência ou estado de calamidade pública.

8. Envie a solicitação.

Portanto, após concluir essas etapas e aprovar o procedimento, a Caixa incluirá Porto Alegre na lista de municípios atualizada regularmente na internet, garantindo que os moradores tenham acesso a recursos essenciais em momentos de necessidade.