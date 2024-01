As 15 principais maneiras de consertar o modo Não perturbe que continua ligando o iPhone automaticamente

Você está constantemente se perguntando, “Por que meu modo não perturbe continua ativado?” Você não está sozinho. Muitos usuários do iPhone enfrentaram esse estranho problema em que o modo Não perturbe (DND) de seus dispositivos é ativado automaticamente. Se você estiver com pressa e precisar de uma solução rápida, tente estas etapas: Verifique as configurações DND agendadas, desative o DND no Centro de Controle e reinicie o iPhone. Para um guia mais aprofundado, continue lendo!

Não há nada mais intrigante do que perder chamadas ou notificações importantes porque o recurso Não perturbe do seu iPhone fica ativado inesperadamente. “Por que o modo não perturbe continua ativado?” é uma questão que confundiu muitos. Este artigo aborda vários métodos para corrigir esse problema e garantir que as configurações DND do seu iPhone funcionem conforme combinado.

Corrigir Não perturbe continua ligando o iPhone automaticamente

1. Verifique as configurações programadas de não perturbe

Este método aborda a possibilidade de o Não perturbe ser ativado automaticamente devido a uma programação que você pode ter definido anteriormente. Os iPhones permitem que os usuários programem o DND para ativação e desativação em horários específicos, o que pode ser fácil de esquecer.

Abra o ‘Configurações‘ aplicativo.

Role e toque em ‘Foco > Não perturbe.’

Procure o ‘Agendado‘opção. Se estiver ativado, você verá os horários programados ao lado dele.

Para interromper a ativação automática, desligue o ‘Agendado‘opção. Como alternativa, ajuste as configurações de horário de acordo com sua programação.

2. Desligue/ligue notificações em Não perturbe no iOS 17

No iOS 17, o gerenciamento de notificações no modo Não perturbe tornou-se mais intuitivo e personalizável. Esse recurso é particularmente útil para usuários que desejam garantir que certas notificações ainda sejam recebidas mesmo quando o DND estiver ativado. Este método permite ajustar quais notificações são permitidas ou silenciadas durante o DND.

Abrir ‘Configurações‘no seu iPhone. Toque em ‘Foco,’ e selecione ‘Não perturbe.’

Sob ‘Notificações,’ você encontrará opções para personalizar quais notificações são permitidas. Você pode optar por permitir notificações de pessoas ou aplicativos específicos.

Para silenciar notificações, desative os botões ao lado das pessoas ou aplicativos que você deseja silenciar durante o DND.

3. Desligue o Não perturbe no Centro de controle

O Centro de Controle fornece acesso rápido a várias configurações, incluindo Não perturbe. Este método é útil se o DND foi ativado acidentalmente ou se você deseja desativá-lo rapidamente.

Acesse o Centro de Controle deslizando para baixo a partir do canto superior direito da tela (para iPhone X e posterior) ou deslizando para cima a partir da borda inferior (para modelos mais antigos).



Procure o ícone da lua crescente.



Toque no ícone para desativar o Não perturbe.

4. Reinicie o seu iPhone

Reiniciar o iPhone pode resolver pequenas falhas de software e atualizar as operações do dispositivo, o que pode corrigir a ativação inesperada do DND.

Pressione e segure o botão lateral ou o botão de volume até que dois botões deslizantes apareçam. Arraste o controle deslizante para desligar o iPhone. Depois que o dispositivo for desligado, pressione e segure o botão lateral novamente até que o logotipo da Apple apareça.

5. Redefinir todas as configurações

Redefinir todas as configurações do seu iPhone pode ser uma maneira eficaz de corrigir vários problemas, incluindo o DND sendo ativado sozinho. Este método redefinirá todas as configurações do sistema para os valores padrão, mas não excluirá seus dados pessoais.

Navegar para ‘Configurações’ > ‘Geral’ > ‘Redefinir’.

Toque em ‘Redefinir todas as configurações’ e digite sua senha, se solicitado. Confirme sua escolha e seu iPhone será reiniciado com as configurações padrão.

Manter seu iPhone atualizado com a versão mais recente do iOS é crucial para corrigir bugs e melhorar o desempenho. Um iOS desatualizado pode estar causando o problema de DND.

Vá para ‘Configurações’ > ‘Geral’ > ‘Atualização de software’. Se houver uma atualização disponível, toque em ‘Baixar e instalar’.

Siga as instruções na tela para concluir a atualização.

7. Desative o compartilhamento entre dispositivos

Se você usar vários dispositivos Apple vinculados ao mesmo ID Apple, suas configurações de DND poderão ser sincronizadas entre os dispositivos. Desativar esse recurso pode impedir que o DND seja ativado inesperadamente.

Abra ‘Configurações’ e toque em ‘Foco’. Selecione ‘Não perturbe.’ Desligue o ‘Compartilhe entre dispositivos‘opção.

8. Desvincular o foco da tela de bloqueio

No iOS 15 e posterior, você pode vincular modos de foco a telas de bloqueio específicas. Se o DND estiver vinculado a uma tela de bloqueio, ele poderá ser ativado automaticamente quando você alternar para essa tela de bloqueio.

Vá para ‘Configurações‘ e selecione ‘Foco.’ Escolher ‘Não perturbe.‘ Sob ‘Tela de bloqueio,’desative todas as telas de bloqueio vinculadas que ativam DND.

9. Desative DND quando conectado ao CarPlay

Para quem usa Apple CarPlay, o DND pode ser configurado para ligar automaticamente para evitar distrações. Se isso não for desejável, você poderá desativar esta configuração.

Abrir ‘Configurações‘no seu iPhone e toque em’Foco.’ Selecione ‘Condução’ para acessar as configurações relacionadas aos modos de direção, incluindo CarPlay. Encontre a seção chamada ‘Enquanto dirige’.

Altere a configuração de ativação de ‘Automaticamente’ ou ‘Quando conectado ao Bluetooth do carro’ para ‘Manualmente’. Garantir a ‘Ativar com CarPlay’ opção está desativada.



10. Desligue o DND quando conectado ao Bluetooth do carro

Semelhante ao CarPlay, alguns iPhones ativam automaticamente o DND quando conectados ao Bluetooth de um carro. Isso pode ser desativado se você preferir permanecer conectado enquanto dirige.

Vá para ‘Configurações’ > ‘Foco’. Selecione ‘Dirigindo.’ (Se não estiver, clique no ícone “+” no canto superior direito) Desative todas as configurações de conexão Bluetooth, especialmente aquelas associadas ao seu carro.



11. Excluir foco de direção

O modo Driving Focus em iPhones foi projetado para reduzir as distrações durante a condução, ativando o DND. Se isso estiver causando problemas, você pode excluir o Driving Focus.

Abrir ‘Configurações‘ e vai para ‘Foco.’ Encontrar ‘Dirigindo‘ e selecione-o. Role para baixo e toque em ‘Excluir foco.’

12. Exclua a tela de bloqueio – etapas do iOS 17

No iOS 17, os usuários podem personalizar várias telas de bloqueio, cada uma com seu próprio conjunto de widgets e configurações de foco. Se uma tela de bloqueio específica estiver vinculada ao DND, excluí-la pode resolver o problema.

Desbloqueie seu iPhone e pressione e segure a tela de bloqueio atual para entrar na galeria de papéis de parede. Deslize até a tela de bloqueio que deseja excluir. Deslize para cima na miniatura da tela de bloqueio e selecione ‘Excluir’.

13. Desative a automação do modo de foco

Isso é particularmente útil para aqueles que configuraram a automação nas versões mais recentes do iOS no modo Focus, que inclui Não perturbe.

Abrir ‘Configurações‘ e toque em ‘Foco.’ Selecione ‘Não perturbe.’ Role para baixo para encontrar qualquer automação que você possa ter definido. Isso pode incluir automação com base na hora, localização ou atividade do aplicativo.

Se você encontrar alguma automação que esteja causando a ativação do DND, você pode modificá-la para melhor atender às suas necessidades ou excluí-la completamente.

14. Verifique a automação de atalhos

Este método é benéfico para aqueles que adoram experimentar o aplicativo Atalhos, mas podem ter criado um atalho que ativa inadvertidamente o Não perturbe.

Abra o aplicativo ‘Atalhos’ no seu iPhone.

Toque na guia ‘Automação’ na parte inferior. Percorra sua automação para ver se alguma está configurada para ativar o Não perturbe.

Edite ou exclua a automação conforme necessário para evitar a ativação não intencional do DND.

Se você já tentou de tudo e o problema persiste, talvez seja hora de procurar ajuda profissional. Esta etapa é para quem precisa de assistência técnica além da solução básica de problemas.

Visite o site de suporte da Apple ou use o aplicativo de suporte da Apple. Você pode iniciar um bate-papo ou agendar uma ligação com um especialista da Apple. Alternativamente, você pode marcar uma consulta em uma Apple Store ou em um provedor de serviços autorizado para assistência pessoal.

Conclusão

Lembre-se de que seu iPhone foi projetado para tornar sua vida mais fácil e não mais complicada. Ao assumir o controle das configurações e compreender como elas interagem entre si, você pode garantir que seu dispositivo funcione em harmonia com sua rotina diária, em vez de interrompê-la. Então, vá em frente e experimente esses métodos e recupere a tranquilidade que vem com um iPhone bem comportado. Feliz conserto, e um brinde a dias e noites ininterruptos! 📱🌟

