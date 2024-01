Banco digital cancela chaves Pix dos usuários; Veja qual

O banco digital N26 está comunicando seus usuários sobre uma atualização importante relacionada ao encerramento de suas operações no Brasil. A fintech informa que as chaves Pix associadas aos seus clientes serão automaticamente canceladas, proporcionando aos usuários a liberdade de utilizarem essas chaves em outros bancos, sem a necessidade de realizar procedimentos adicionais de portabilidade.

A decisão de desvincular as chaves Pix foi tomada pela companhia no final de 2023, marcando uma mudança significativa na experiência dos usuários. Anteriormente, para associar uma das chaves a outro banco, os clientes precisavam realizar a migração por meio do aplicativo N26.

Com o cancelamento automático, esse processo torna-se desnecessário, facilitando a utilização das chaves — seja CPF, número de telefone ou endereço de e-mail — em outros bancos. A medida busca simplificar o acesso e a gestão das informações dos usuários após o encerramento das operações do N26 no Brasil.

Vale lembrar que a chave Pix é um meio de identificação simplificado criado pelo Banco Central do Brasil para facilitar a realização de transferências e pagamentos entre diferentes instituições financeiras. Ela é parte do Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) e tem como objetivo agilizar as transações financeiras.

N26 Encerra Operações no Brasil

A fintech alemã N26 anunciou no final de 2023 o encerramento de suas operações no mercado brasileiro, marcando o fim de uma trajetória de dois anos no país. A decisão, de acordo com a empresa, é parte de uma estratégia global que visa concentrar esforços nos mercados considerados fundamentais na Europa.

“Há 2 anos, resolvemos testar no Brasil um jeito de cuidar de dinheiro que tivesse um pouco menos de fin e um pouco mais de care. Temos muito orgulho do projeto que construímos e muita gratidão aos milhares de clientes que fizeram parte do teste e confiaram na gente. Neste momento, a N26 decidiu encerrar a operação no Brasil como parte da estratégia da empresa de focar nos mercados chave europeus”, disse a N26.

Com o encerramento das operações, a N26 orienta seus clientes no Brasil a ficarem atentos às mudanças. Isso inclui procedimentos como o encerramento das contas e a exclusão de chaves Pix vinculadas ao serviço. A fintech destaca a importância da transparência nesse processo de transição e se coloca à disposição para fornecer informações adicionais aos usuários que necessitarem de suporte durante essa fase de encerramento de atividades.



É possível utilizar a mesma chave Pix em bancos diferentes?

Não, a mesma chave Pix não pode ser utilizada em bancos diferentes simultaneamente. Cada chave Pix, seja ela associada ao CPF, número de telefone, e-mail ou chave aleatória, é única e exclusiva para a instituição financeira à qual foi registrada. Portanto, se o usuário deseja utilizar a mesma chave Pix em diferentes bancos, é necessário fazer a portabilidade dessa chave.

A portabilidade de chave Pix permite que o usuário transfira a sua chave de uma instituição financeira para outra, mantendo a mesma identificação. Vale ressaltar que a portabilidade deve ser autorizada tanto pelo banco de origem quanto pelo banco de destino.

É importante notar que no caso específico do N26, a situação é diferente, pois o próprio banco desvinculou automaticamente as chaves Pix de seus clientes no final de 2023. Dessa forma, os usuários já podem cadastrar essas chaves em outras instituições sem a necessidade de realizar o processo de portabilidade, simplificando a transição para novos serviços financeiros.