Beijo de ano novo da cigana Rose Blanchard com seu marido Ryan

Fontes familiares disseram ao TMZ… Gypsy teve uma festa de última hora no NYE na Louisiana, aproveitando ao máximo com uma pequena festa na casa dela e de Ryan.

Nossas fontes dizem que Gypsy está aproveitando um dia de Ano Novo discreto… a primeira coisa que ela fez foi dobrar as roupas e guardar as coisas em sua casa… mas nos disseram que são essas tarefas simples que a fazem se sentir grata por sua nova vida pós-prisão.

Lembre-se… Gypsy e Ryan eram planejando ir ao jogo do Kansas City Chiefs no domingo para ter a chance de conhecer Taylor Swift mas seus oficiais de condicional a queriam fora do Missouri e ela voltou para casa em Louisiana.

O próximo lançamento de Gypsy é sua próxima série documental Lifetime… “The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard”… um evento de três noites em janeiro. 5-7, com exibição às 20h ET no Lifetime.