Bolsa Família: como sacar o benefício nesta quinta-feira, 18

Acabou a espera. Nesta quinta-feira (18), o governo federal retoma oficialmente os pagamentos de mais uma rodada do Bolsa Família. Hoje, por exemplo, é a vez dos usuários que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 1. O dinheiro está na conta desde as primeiras horas da manhã.

Assim como ocorreu nos meses anteriores, os repasses do Bolsa Família devem acontecer de forma escalonada no decorrer dos 10 últimos dias úteis do mês. Para saber o dia exato do seu recebimento, é sempre necessário se basear no final do seu Número de Identificação Social (NIS).

O calendário

Abaixo, você pode conferir o calendário completo de pagamentos do Bolsa Família para este mês de janeiro:

Usuários com NIS final 1: 18 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 2: 19 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 3: 22 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 4: 23 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 5: 24 de janeiro (quarta-feira);

Usuários com NIS final 6: 25 de janeiro (quinta-feira);

Usuários com NIS final 7: 26 de janeiro (sexta-feira);

Usuários com NIS final 8: 29 de janeiro (segunda-feira);

Usuários com NIS final 9: 30 de janeiro (terça-feira);

Usuários com NIS final 0: 31 de janeiro (quarta-feira).

O Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome também já divulgou o calendário detalhado de pagamentos do Bolsa Família para os próximos meses. Veja:

Fevereiro: de 16/2 a 29/2;

de 16/2 a 29/2; Março: de 15/3 a 28/3;

de 15/3 a 28/3; Abril: de 17/4 a 30/4;

de 17/4 a 30/4; Maio: de 17/5 a 31/5;

de 17/5 a 31/5; Junho: de 17/6 a 28/6;

de 17/6 a 28/6; Julho: de 18/7 a 31/7;

de 18/7 a 31/7; Agosto: de 19/8 a 30/8;

de 19/8 a 30/8; Setembro: de 17/9 a 30/9;

de 17/9 a 30/9; Outubro: de 18/10 a 31/10;

de 18/10 a 31/10; Novembro: de 14/11 a 29/11;

de 14/11 a 29/11; Dezembro: de 10/12 a 23/12.

Os valores do Bolsa Família

O governo federal explica que os valores do Bolsa Família variam de acordo com a situação de cada usuário. Em todos os casos, o saldo parte de uma base de R$ 600 por família. Entretanto, este valor pode ser elevado ou reduzido a depender de uma série de situações.



Neste mês de janeiro, por exemplo, o governo está seguindo com os pagamentos dos seguintes adicionais:

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar (BCO): valor adicional para garantir um total mínimo de R$ 600 por família;

Benefício Primeira Infância (BPI): acréscimo de R$ 150 por criança de 0 a 7 anos;

Benefício Variável Familiar (BVF): acréscimo de R$ 50 para gestantes e crianças de 7 a 18 anos;

Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): acréscimo de R$ 50 por membro da família com até sete meses de idade (nutriz);

Benefício Extraordinário de Transição (BET): pago em casos específicos para garantir valores anteriores ao programa Auxílio Brasil até maio de 2025.

Como sacar o Bolsa Família

Mas afinal de contas, como é possível sacar o dinheiro do Bolsa Família? De acordo com o Ministério, não é necessário sair de casa para movimentar a quantia. Através do app do Caixa Tem, é possível pagar contas, transferir saldos para outros bancos e até mesmo gerar um código para saques em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui.

A Caixa Econômica Federal lembra ainda que os beneficiários do programa podem usar o novo cartão do programa para a realização de compras via débito em estabelecimentos comerciais.

Por fim, existe ainda a opção de saque em terminais de atendimento, casas lotéricas e nas próprias agências da Caixa Econômica Federal.

Antecipação dos pagamentos

O Ministério também lembrou que os pagamentos do Bolsa Família estão sendo antecipados hoje para as pessoas que residem em cidades que estão em situação de emergência por causa das fortes chuvas ou mesmo de estiagens. É o caso, por exemplo, do Rio de Janeiro.

Na capital carioca, ao menos 12 pessoas morreram e duas estão desaparecidas. O número de desabrigados e desalojados já passa de uma centena. Estas pessoas poderão receber o saldo já nesta quinta-feira (18).

“Aos beneficiários das cidades em situação de emergência ou calamidade pública, o MDS unificou o pagamento para o dia 18/1, independente do final do NIS. Para os demais, ainda é preciso ficar atento ao último dígito do NIS para receber o benefício no dia certo”, disse o Ministério.