Com salários de R$ 20.924,80, confira distribuição das vagas do concurso CVM

O concurso CVM vai ofertar 60 vagas

O concurso CVM- Comissão de Valores Mobiliários- anuncia que são 60 vagas e muitas oportunidades. Os salários são excelentes.

Os valores são acima de R$ 20 mil.

Sobre o concurso CVM

O edital do concurso público da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) foi divulgado, oferecendo 60 vagas imediatas com salário inicial de R$ 20.924,80. As oportunidades abrangem os cargos de Analista e Inspetor, ambos de nível superior, podendo exigir formação específica conforme a área de atuação. Abaixo, detalhamos a distribuição das vagas para cada cargo:

Inspetor – 20 vagas

Perfil 1 – Mercado de Capitais Lotação: São Paulo Vagas: 5 AC, 1 PcD, 1 Negros

Perfil 2 – Mercado de Capitais Lotação: Rio de Janeiro Vagas: 5 AC, 0 PcD, 1 Negros

Perfil 3 – Contabilidade e Auditoria Lotação: Rio de Janeiro Vagas: 5 AC, 0 PcD, 2 Negros



Analista – 40 vagas

Perfil 4 – Mercado de Capitais Lotação: Rio de Janeiro Vagas: 11 AC, 1 PcD, 3 Negros

Perfil 5 – Gestão Lotação: Rio de Janeiro Vagas: 5 AC, 1 PcD, 1 Negros

Perfil 6 – Contabilidade Pública Lotação: Rio de Janeiro Vagas: 1 AC, 0 PcD, 0 Negros

Perfil 7 – Ciência de Dados Lotação: Rio de Janeiro Vagas: 5 AC, 0 PcD, 2 Negros

Perfil 8 – TI / Sistemas e Desenvolvimento Lotação: Rio de Janeiro Vagas: 4 AC, 0 PcD, 1 Negros

Perfil 9 – TI / Infraestrutura e Segurança Lotação: Rio de Janeiro Vagas: 4 AC, 0 PcD, 1 Negros





Você também pode gostar:

Os cargos de Inspetor e Analista oferecem uma variedade de perfis, cada um com sua lotação específica e distribuição de vagas para ampla concorrência (AC), pessoas com deficiência (PcD), e candidatos negros.

Como serão as provas do concurso CVM?

O processo de seleção para os candidatos inscritos no concurso CVM seguirá as seguintes etapas:

a) Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório; e b) Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Prova Objetiva

A Prova Objetiva será composta por 110 questões de múltipla escolha, sendo 40 de conhecimentos básicos e 70 de conhecimentos específicos, valendo 1 ponto cada questão, totalizando 110 pontos.

Esta avaliação do concurso CVM apresentará 5 alternativas de resposta. Será considerado aprovado na Prova Objetiva o candidato que, cumulativamente:

a) Obtiver 16 acertos em Conhecimentos Básicos; b) Obtiver 28 acertos em Conhecimentos Específicos; e c) Não obtiver nota zero na disciplina do Módulo I – Conhecimentos Básicos – Estrutura do Mercado de Valores Mobiliários (MVM).

Prova Discursiva

Para todas as especialidades, exceto Inspetor – Contabilidade e Auditoria (Perfil 3), a Prova Discursiva será constituída de 2 questões, a serem respondidas em até 30 linhas cada, valendo 20 pontos cada, totalizando 40 pontos.

Para Inspetor – Contabilidade e Auditoria (Perfil 3), a Prova Discursiva será constituída de 3 questões, a serem respondidas em até 30 linhas cada, valendo 20 pontos a questão 1 e 10 pontos cada as questões 2 e 3, totalizando 40 pontos.

A terceira questão versará sobre o conteúdo de língua inglesa, conforme Anexo II do edital, e as respostas deverão ser fornecidas em inglês. Esta fase busca avaliar a proficiência dos candidatos no idioma.

Qual a função dos cargos do concurso CVM?

Os servidores da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) desempenham funções específicas de acordo com o cargo para o qual são designados:

Inspetor: Atua na fiscalização das entidades supervisionadas pela CVM, planejando e executando inspeções, além de instruir processos sancionadores. É importante ressaltar que o candidato deve possuir disponibilidade para viagens de inspeção, uma vez que essa é uma parte essencial de suas responsabilidades.

Analista: Desempenha papéis variados em setores como Mercado de Capitais, Arquivologia, Biblioteconomia, Recursos Humanos, Sistemas, Infraestrutura de TI, Normas Contábeis e de Auditoria, Planejamento e Execução Financeira, bem como a função de Contador. A atuação abrange diversas áreas, refletindo a diversidade de especializações e demandas dentro da CVM.

Agente Executivo: Oferece suporte especializado para a execução das atividades da CVM, desempenhando um papel crucial no apoio às atividades técnicas e administrativas de Analistas e Inspetores. O Agente Executivo contribui para a eficiência operacional da instituição, facilitando o cumprimento de suas responsabilidades.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever no período de 30 de janeiro a 6 de março, ao custo de R$ 145,00, no site da banca organizadora, a FGV.