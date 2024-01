Começa a configuração do Globo de Ouro 2024, dê uma olhada na tabela de assentos

A festa começará neste domingo no icônico Beverly Hilton Hotel… e os retoques finais estão sendo dados em tudo, desde o tapete vermelho até a tabela de assentos.

Dê uma olhada nas tarefas – com o elenco e os diretores de “Barbie”, “Killers of the Flower Moon” e “The Color Purple”, todos sentados juntos… três filmes que estão concorrendo a muitas indicações este ano.