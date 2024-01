Emocional Jason Kelce fala sobre aposentadoria com o irmão Travis

Reports surgiram no início desta semana sobre Jason Kelce considerando a aposentadoria e o Filadélfia Eagles centro abordou a situação emocionalmente.

O jogador de 34 anos, pai de três filhos, havia pensado em se aposentar no final da temporada anterior, documentando sua luta em um documentário do Amazon Prime.

Aposentadoria de Jason Kelce: o momento devastador em que ele percebeu que sua carreira havia acabado

Kelce desmorona

Embora tenha optado por continuar por mais um ano assinando contrato com o Águias para a temporada atual, ele se tornará um agente livre em março. A resposta emocional de Kelce sugere fortemente que ele pode estar se aposentando oficialmente da NFL.

“Eu não anunciei o que estava fazendo de propósito – apesar do que vazou para a mídia”, disse ele em seu podcast New Heights com seu irmão. Travis.

“Mas acho que as pessoas podem sentir a linguagem corporal e outras coisas.

“Eu simplesmente não acho que você esteja em posição, depois de um jogo como esse, de realmente tomar essa decisão. Eu simplesmente não acho. Há muita emoção no momento, há muita coisa acontecendo no momento para realmente compreender plenamente essa decisão.

“Não estou tentando ser dramático e continuar a prolongar isso, realmente não estou. É apenas algo que penso – quando é hora de anunciar oficialmente o que está acontecendo no futuro.

“Será feito de uma forma definitiva e que presta respeito a muitas pessoas e indivíduos que significam muito para mim e que levaram à carreira que tive.

“E não acho que seria respeitoso ou mesmo correto poder fazer isso logo após um jogo como esse. [I’m] frustrado, eu acho, com tudo o que está acontecendo, mas no futuro algo será dito.”