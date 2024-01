Empréstimo do Bolsa Família retornará em 2024? Confira as informações mais recentes

Rumores e especulações circulam sobre a possível retomada do Empréstimo do Bolsa Família em 2024, deixando beneficiários e interessados ansiosos por informações precisas. Esta iniciativa, previamente implementada, gerou discussões e dúvidas sobre seus impactos e benefícios.

Neste contexto, é fundamental esclarecer as últimas informações disponíveis para compreender se o empréstimo será, de fato, reintroduzido e como isso pode afetar os participantes do programa social.

Quem recebe Bolsa Família pode fazer empréstimo?

No ano de 2022, o governo anunciou uma nova modalidade de crédito destinada às famílias de baixa renda, chamada Empréstimo Auxílio Brasil, atualmente integrada ao programa Bolsa Família. Apesar de ter enfrentado complicações temporárias, especialmente devido aos descontos diretos no benefício, as autoridades posteriormente desativaram a modalidade.

O interesse tem se concentrado na questão sobre a possibilidade de quem recebe o Bolsa Família contratar empréstimos. O Bolsa Família é um benefício social destinado a famílias de baixa renda, situadas abaixo da linha de pobreza. Em 2024, o valor mínimo desse programa é de R$ 600,00 para as famílias beneficiárias, podendo variar conforme critérios específicos, como a Cesta de Benefícios.

Apesar de ter sido temporariamente liberada, as autoridades suspenderam a modalidade de empréstimo vinculado ao benefício em 2024 devido a diversas queixas dos beneficiários. Estes experimentaram reduções no valor do benefício ao contratar esse crédito com desconto direto na renda. Atualmente, não é possível solicitar empréstimos relacionados ao Bolsa Família.

Portanto, aqueles que desejam simular empréstimos vinculados ao programa não terão acesso a essa opção no momento.

Por que o empréstimo do Bolsa Família foi bloqueado?

O Supremo Tribunal Federal (STF) bloqueou o empréstimo Bolsa Família em 2023, apesar da crescente procura por essa modalidade de crédito, inclusive com consultas sobre como fazer empréstimo no Bolsa Família online desde sua liberação.



A suspensão ocorreu devido ao expressivo endividamento dos beneficiários do programa, que podiam ter as dívidas descontadas diretamente por até dois anos. A medida gerava dificuldades para os beneficiários, uma vez que os descontos podiam atingir até 45% de sua renda mensal, resultando na falta de recursos para outras necessidades essenciais.

Nesse cenário, a interrupção do consignado do Auxílio Brasil/Bolsa Família foi realizada por tempo indeterminado, sem garantias de retorno à ativa.

Empréstimo do Bolsa Família vai voltar?

A incerteza sobre o retorno do “Empréstimo Bolsa Família” é uma preocupação para muitos beneficiários do programa que buscam essa opção de crédito.

Até o momento, não há uma previsão definida sobre a retomada do empréstimo ou se de fato retornará. Em caso de reintrodução, será essencial analisar quais instituições financeiras estarão oferecendo esse crédito ao público beneficiário.

Para prever a possibilidade de uma nova aprovação para o crédito e o retorno à ativa, as instituições financeiras precisarão realizar avaliações detalhadas das novas condições de contratação.

O objetivo é garantir um empréstimo justo, com taxas acessíveis e custos baixos para essa parcela vulnerável da população. Vale ressaltar que, anteriormente, a plataforma de crédito MeuTudo ofereceu o “Empréstimo Auxílio Brasil” seguindo as regras estabelecidas pelo governo, proporcionando taxas acessíveis e agilidade na liberação dos recursos.

Como consultar o Bolsa Família

Para acessar os valores do Bolsa Família, os usuários podem utilizar o aplicativo Caixa Tem. Basta baixar o app na loja do smartphone, fazer login com CPF e senha de cadastro, e assim, ter acesso ao extrato do benefício, realizar transações via PIX e efetuar o pagamento de contas.

No primeiro acesso, o usuário deve seguir um processo simples de cadastro, incluindo informações como CPF, nome completo, número do celular, data de nascimento, CEP e e-mail, além de criar uma senha para o acesso ao aplicativo. Após a confirmação do acesso ao e-mail ou celular, o usuário estará apto a utilizar os serviços do Caixa Tem.

Assegurar a continuidade do seu Bolsa Família em 2024 requer a observância destes passos para regularização do CPF:

-Avalie a situação do seu CPF: Certifique-se de que não há pendências, bloqueios ou suspensões junto à Receita Federal.

-Contate a Receita Federal: Caso identifique alguma irregularidade, entre em contato com a Receita Federal e siga as orientações fornecidas para regularizar seu CPF.

-Complete um formulário online: Utilize o formulário online disponibilizado pela Receita Federal para solucionar quaisquer pendências no CPF, fornecendo com precisão todas as informações necessárias.

-Agende um atendimento presencial: Em casos mais complexos, agendar um atendimento presencial em um Posto de Atendimento da Receita Federal pode ser necessário.

-Atualize os dados no Cadastro Único (CadÚnico): Após a regularização do CPF, certifique-se de manter todos os dados atualizados no Cadastro Único. Contudo para garantir a continuidade de sua elegibilidade para o Bolsa Família.