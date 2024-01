Esta moeda rara de 50 centavos está sumindo do comércio. Guarde a sua

Ao receber uma moeda de 50 centavos em um troco no comércio, você checa o ano da peça? A maioria das pessoas provavelmente vai responder que não. Mas saiba que esta simples checagem pode fazer muita diferença, porque algumas destas peças podem valer muito dinheiro.

É o caso, por exemplo, da moeda de 50 centavos do ano de 1995. Trata-se de uma peça lançada ainda na primeira família do real, e que ainda está em circulação no Brasil. O problema é que ela está se tornando cada vez mais rara. Assim, se você encontrar um exemplar deste ano, a dica é não repassar porque ela pode ser vendida por muito dinheiro.

1995 no Brasil

Esta moeda de 50 centavos foi produzida e distribuída em um contexto muito específico no Brasil. Naquela época, o país era comandado pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele foi, aliás, um dos responsáveis pela implantação do Plano Real no país.

E é este ponto que nos leva ao segundo contexto. O ano de 1995 foi aquele que representou a consagração do sucesso deste Plano no processo de diminuição da inflação que assolava o Brasil.

Foi também em 1995 que foi criado o Mercosul, e que o presidente do Brasil iniciava a chamada era das privatizações de inúmeras empresas estatais.

Características da moeda

Abaixo, você pode conferir as principais características da moeda de 50 centavos do ano de 1995, tomando como base as informações disponibilizadas pelo Banco Central (BC):

Novo Padrão Monetário 1º Família Aço Inoxidável;

Plano Monetário: Padrão Real 1º Família (1994-1997);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 23mm;

Peso: 3.92gr;

Metal: Aço Inoxidável;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Artista e Gravador Luciano Dias Araújo;

Desenho do Anverso: República à direita, ladeada por representação estilizada por ramo de louros. Na parte inferior, a inscrição ‘Brasil’;

Desenho do Reverso: Inscrição indicativa de valor, ladeada por ramos de louros. Abaixo, os dísticos ‘centavos’ e a data.



Você também pode gostar:

O valor

Agora, vamos falar sobre os valores que estão sendo cobrados para a moeda de 50 centavos do ano de 1995, tomando como base as projeções de numismatas para este ano de 2024.

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO x R$ 30 R$ 50

Como vender uma moeda

Encontrou esta ou qualquer outra moeda valiosa? O próximo passo é procurar saber qual é o valor exato daquela peça. Para tanto, o cidadão pode procurar uma loja especializada, que poderá ser virtual ou física. Uma outra opção é procurar uma casa de leilão numismático. Por todos estes caminhos, será possível confirmar o valor do níquel.

Uma das opções é a casa Brasil Moeda Leilões, que funciona de maneira virtual. Logo depois de encontrar a moeda, o cidadão vai poder cadastrar o item encontrado e enviar para uma avaliação. Na sequência, a Casa envia o valor. O cidadão poderá definir se vai colocar à venda ou não.

O cidadão também poderá verificar a lista completa com sites de outro compradores de moedas raras. Nesta lista, será possível inclusive conferir se há alguma loja física de comprador nas proximidades da sua residência.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

As moedas do Brasil

O Brasil já contou com várias moedas no decorrer da sua história, de modo que esta peça de 50 centavos de 1995 foi apenas uma dentre tantas outras que já circularam pelas nossas ruas. Abaixo, você pode ver um resumo da nossa história monetária: