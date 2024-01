Etanol fica mais barato na semana; Veja menores preços do país

O preço do etanol caiu levemente na semana passada nos postos do país, para alívio dos motoristas. Esse foi o quinto recuo das últimas seis semanas, refletindo o bom momento para os consumidores, que estão conseguindo aproveitar valores mais acessíveis nos postos de combustíveis.

A saber, o etanol chegou a atingir na primeira semana de 2024 o menor patamar em 14 meses, e a nova redução aproximou novamente o valor médio nacional a essa marca.

De acordo com o levantamento realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do etanol ficou um centavo mais barato, com o litro passando de R$ 3,43 para R$ 3,42 nas bombas do país na semana passada.

Embora os motoristas nem devam ter sentido a variação dos preços, vale destacar que os consumidores sempre torcem por queda nos valores, em vez de qualquer alta. Por isso, o resultado agradou quem abastece o tanque de combustível dos seus veículos.

Cabe salientar que a ANP coleta preços do etanol, da gasolina e do diesel em milhares de postos do país e divulga semanalmente os valores. Inclusive, o levantamento teve início em 2004.

Preço do etanol despenca no Amazonas

Na semana passada, o etanol ficou mais barato no Brasil principalmente por causa do Norte. Na região, o biocombustível teve uma queda de 20 centavos por litro, redução bem maior que a média nacional. Os preços também caíram no Nordeste, no Sudeste e no Sul, mas as quedas foram de apenas um centavo em cada região.

O combustível só ficou mais caro no Centro-Oeste, subindo três centavos em relação à semana anterior. Esse resultado ajudou a limitar a queda do preço do etanol no país, que poderia ter sido ainda mais intensa na semana passada.



Você também pode gostar:

Com o acréscimo destas variações, os valores chegaram aos seguintes patamares:

Norte: R$ 4,14;

R$ 4,14; Nordeste: R$ 4,01;

R$ 4,01; Sul: R$ 3,73;

R$ 3,73; Centro-Oeste: R$ 3,44;

R$ 3,44; Sudeste: R$ 3,31.

O etanol ficou mais barato a nível nacional porque a maioria dos locais registrou queda no valor do combustível. Na verdade, algumas quedas foram tão intensas que puxaram para baixo a taxa nacional, com destaque para o Amazonas, onde o combustível teve queda de 29 centavos.

Os preços também caíram com certa intensidade no Rio Grande do Norte (-14 centavos) e no Tocantins (-12 centavos), mas as demais quedas não foram muito expressivas.

Por outro lado, o combustível ficou 11 centavos mais caro em Goiás. O estado liderou novamente as altas no país, após o etanol ficar 60 centavos mais caro na semana anterior, disparada de 19,74%.

Estados do Norte têm o etanol mais caro do Brasil

Em síntese, nenhum estado do Norte comercializou o etanol a preços inferiores à taxa nacional (R$ 3,42). Isso explica por que a região tem o maior preço médio do país.

Aliás, o menor valor do Norte foi observado no Tocantins, que comercializou o combustível a R$ 3,87, preço 13,1% maior que a taxa média nacional.

Veja os maiores valores médios do país:

Rondônia: R$ 4,91; Roraima: R$ 4,84; Acre: R$ 4,77; Rio Grande do Sul: R$ 4,34; Ceará: R$ 4,25; Pará: R$ 4,21.

A ANP não divulgou dados referente aos preços praticados no Amapá na semana passada. O estado vinha liderando o ranking nacional há meses, apresentando o maior valor do país. Inclusive, na semana anterior, o preço médio no Amapá havia se mantido estável, custando R$ 5,34, bem acima dos demais valores.

Em suma, os consumidores que moram em estados da região Norte sofreram para conseguir abastecer o tanque de combustível dos seus veículos com etanol. Os valores mais elevados no país foram registrados na região, que apresentou um preço médio bem mais elevado que as demais.

Confira os preços mais acessíveis do país

Diante de valores muitos altos, os motoristas procuram os postos de combustíveis com os preços mais baratos para abastecerem o tanque de combustível dos seus veículos. O problema é que os valores costumam ser bastante parecidos entre os estabelecimentos de uma mesma região.

De acordo com os dados da ANP, alguns estados apresentaram preços bem mais acessíveis aos consumidores na semana passada, abaixo da média nacional. A propósito, sempre vale a pena fazer algumas buscas por valores mais baixos, pois existem estabelecimentos que não praticam preços muito elevados.

Confira os únicos locais onde o etanol custou menos de R$ 4,00:

Mato Grosso: R$ 2,97; Mato Grosso do Sul: R$ 3,21; São Paulo: R$ 3,25; Minas Gerais: R$ 3,37; Distrito Federal: R$ 3,43;

A saber, o preço médio do etanol só ficou abaixo da média nacional em quatro estados, como visto acima. No Distrito Federal, o valor superou em um centavo o valor médio do país, mas os demais estados apresentaram preços bem maiores que R$ 3,42.

Em resumo, esse cenário mostra que estes quatro estados, com destaque para São Paulo, influenciaram de maneira bem mais intensa a média nacional que as demais unidades federativas.