Governo LIBEROU parcela do BPC 2024 HOJE (10/01)? Confira datas e como receber o valor

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um programa social do governo brasileiro que tem como objetivo garantir um salário mínimo mensal aos idosos e pessoas com deficiência que não possuem meios de prover sua subsistência ou de receber essa provisão por parte de suas famílias. Para o ano de 2024, o governo já definiu as regras e o calendário de pagamento do BPC, visando assegurar uma renda mínima para aqueles que mais precisam.

Neste artigo, vamos abordar as principais informações sobre o programa, quem pode receber o benefício e como realizar o cadastro. Além disso, vamos apresentar o calendário de pagamentos do BPC para o ano de 2024, para que você possa se programar e garantir que o benefício seja sacado dentro do prazo estabelecido.

O que é o Benefício de Prestação Continuada (BPC)?

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma importante política social criada pela Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) com o objetivo de garantir a proteção social e a inclusão das pessoas mais vulneráveis da sociedade brasileira. Ele é concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e consiste no pagamento de um salário mínimo mensal.

Diferentemente de outros benefícios previdenciários, o BPC não exige contribuição prévia ao INSS e não está vinculado a qualquer tipo de aposentadoria. Ele visa assegurar uma renda mínima para idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que comprovem não possuir meios de prover sua subsistência ou de tê-la provida por suas famílias.

Quem tem direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC)?

Para ter direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC), é necessário atender a alguns requisitos estabelecidos pelo governo brasileiro. O primeiro requisito é a idade. O benefício é destinado a pessoas com 65 anos ou mais, no caso dos idosos, e a pessoas de qualquer idade que tenham deficiência.

Além da idade, é necessário comprovar a condição de vulnerabilidade socioeconômica. O critério utilizado para isso é a renda familiar per capita, ou seja, a soma de todas as rendas da família dividida pelo número de membros. Atualmente, o limite de renda familiar per capita para a concessão do BPC é de R$ 330 mensais, considerando o salário mínimo nacional atual de R$ 1.320.

Outro requisito importante é estar registrado no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, conhecido como CadÚnico. Esse cadastro é uma base de dados que reúne informações sobre as famílias de baixa renda do país e é utilizado como instrumento de identificação e seleção dos beneficiários de programas sociais, incluindo o BPC.



Você também pode gostar:

Como realizar o cadastro no Cadastro Único (CadÚnico)?

O Cadastro Único (CadÚnico) é o primeiro passo para a solicitação do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e de outros benefícios sociais do governo federal. Ele é regulamentado pelo Decreto nº 6.135/2007 e tem como objetivo principal identificar as famílias de baixa renda e suas características socioeconômicas.

Para se cadastrar no CadÚnico, é necessário comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) ou ao posto de atendimento do CadÚnico mais próximo de sua residência. É importante levar os documentos pessoais de todos os membros da família, como RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de renda.

Durante o cadastro, serão solicitadas informações sobre a composição familiar, a renda de cada membro, as despesas da família, a condição de moradia, entre outras. Essas informações são fundamentais para a análise do perfil socioeconômico e para a concessão do BPC e de outros benefícios sociais.

Calendário de Pagamento do BPC 2024

O calendário de pagamentos do BPC para o ano de 2024 já foi divulgado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). É importante ficar atento às datas de pagamento para garantir que o benefício seja sacado dentro do período estabelecido. Abaixo, apresentamos o calendário de pagamentos do BPC para o ano de 2024:

Mês Beneficiários que recebem até 1 salário mínimo Beneficiários que recebem acima de 1 salário mínimo Janeiro 21/01/2024 06/02/2024 Fevereiro 20/02/2024 06/03/2024 Março 20/03/2024 05/04/2024 Abril 22/04/2024 06/05/2024 Maio 20/05/2024 06/06/2024 Junho 20/06/2024 05/07/2024 Julho 22/07/2024 06/08/2024 Agosto 20/08/2024 05/09/2024 Setembro 20/09/2024 06/10/2024 Outubro 21/10/2024 06/11/2024 Novembro 20/11/2024 05/12/2024 Dezembro 20/12/2024 06/01/2025

É importante ressaltar que as datas de pagamento variam de acordo com o valor do benefício recebido pelo beneficiário. Por isso, é fundamental verificar em qual categoria você se enquadra e anotar as datas correspondentes para não perder o prazo de saque do benefício.

Realize seu Cadastro e Garanta seus Direitos

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é um programa social essencial para garantir a proteção social e a inclusão das pessoas mais vulneráveis da sociedade brasileira. Ele proporciona um salário mínimo mensal aos idosos e pessoas com deficiência que comprovem não ter meios de prover sua subsistência ou de recebê-la por parte de suas famílias.

Para ter direito ao BPC, é necessário atender aos requisitos relacionados à idade e à condição de vulnerabilidade socioeconômica. Além disso, é fundamental realizar o cadastro no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), que é utilizado como base de dados para a seleção dos beneficiários.

O calendário de pagamentos do BPC para o ano de 2024 já está disponível, e é crucial ficar atento às datas para garantir que o benefício seja sacado dentro do prazo estabelecido. Dessa forma, é possível assegurar uma renda mínima para quem mais precisa.

Se você se enquadra nos critérios de elegibilidade do BPC, não deixe de realizar o cadastro e garantir seus direitos. O BPC pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas, proporcionando uma maior segurança financeira e contribuindo para uma sociedade mais justa e inclusiva.