Josh Giddey, da NBA, não enfrentará acusações em investigação de relacionamento de menores

Guarda do Oklahoma City Thunder Josh Giddey não enfrentará acusações decorrentes de uma investigação policial sobre se ele teve um relacionamento impróprio com uma menor de idade… TMZ Esportes aprendeu.

Como informamos anteriormente, Giddey foi o centro de acusações graves feito nas redes sociais durante o fim de semana de Ação de Graças… com fotos e vídeos mostrando-o interagindo com uma garota que se acredita estar no último ano do ensino médio na época.