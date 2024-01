Kendall Jenner e Hailey Bieber têm noite de mulheres em jogo do Lakers

Kendall Jenner dar Hailey Bieber deixaram seus homens em casa na segunda-feira… e depois tiveram uma noite incrível de garotas no jogo do Lakers!!

A dupla da lista A – sans Justin Bieber dar Coelho Mau – sentou-se em cadeiras ao lado da quadra com amigos como Lebron James e companhia. enfrentou o Oklahoma City Thunder… e parece que não houve um momento em que eles não estivessem se divertindo.

As câmeras flagraram Kendall bebendo de um copo personalizado com seu logotipo de tequila 818 … e mais tarde, ela e Hailey foram vistas brincando com um colega fã.