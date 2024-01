Lil em ‘Coyote Ugly’ ‘Memba Her?!

Atriz americana Maria Belo tinha 30 e poucos anos quando interpretou Lil – a dona de bar loira gostosa e rude que administrava os ‘Coyotes’ – no filme de bar “Coyote Ugly” em 2000.

Maria compartilhou a tela grande com Piper Perabo como a aspirante a musicista Violet Sanford John Goodman como o pai de Violet, Bill, Adam Garcia como o interesse amoroso de Violet, Sr. O’Donald… e claro LeAnn Rimes dar Bancos tyra são outras garotas de bar notáveis ​​​​no filme.

Apenas um ano antes do lançamento de “Coyote Ugly”, Bello estrelou “Payback” com Mel Gibson, e em 2004 ela co-estrelou com Johnny Deep em “Janela Secreta”.