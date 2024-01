Melnick oferece EMPREGOS na região Sul do país; Saiba mais!

A Melnick, empresa que é líder em empreendimentos imobiliários de alto padrão no Rio Grande do Sul e uma das maiores incorporadoras do sul do país, está recrutando novos profissionais para preencher a sua equipe. Sendo assim, se você quer começar 2024 em um novo emprego, veja quais são as vagas disponíveis:

Analista de Administração de Pessoal – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Analista de Controle de Custos – Porto Alegre – RS e Híbrido – Efetivo;

Analista de Novos Negócios – Urbanismo – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Analista Técnico – Projetos – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Assistente de Recrutamento e Seleção – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Assistente Financeiro – Contas a Pagar – Porto Alegre – RS e Híbrido – Efetivo;

Assistente Técnico – Tramitações – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Auxiliar de Manutenção Predial – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Banco de Talentos – PCD (Pessoa com Deficiência) – Porto Alegre – Banco de talentos;

Coordenador (a) Financeiro – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Encarregado (a) de Obras – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Engenheiro Civil – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Especialista de Licenciamento – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Estagiário (a) de Engenharia Civil – Porto Alegre – RS – Estágio;

Estagiário (a) de Administração – Porto Alegre – RS – Estágio;

Jovem Aprendiz – Porto Alegre – RS – Aprendiz;

Recepcionista – Turno tarde – Porto Alegre – RS – Efetivo.

Mais sobre a Melnick

Falando um pouco mais sobre a companhia, vale destacar que a Melnick existe para transformar o jeito de morar, trabalhar e conviver. Não à toa, há 52 anos, persegue a excelência no mercado de construção e incorporação no Rio Grande do Sul.

Além disso, desenvolveu, de forma incansável, soluções inovadoras para as pessoas viverem cada vez melhor. Essa trajetória iniciou com a criação da Melco, fundada por Milton Melnick em 1970. De lá para cá, foi impulsionada pela vontade de realizar projetos com os mais altos padrões de execução e atendimento.

Por fim, a Melnick possui foco de atuação em diferentes segmentos de mercado, primando sempre pela qualidade de seus produtos e excelência no atendimento a seus clientes

Como realizar a sua candidatura em uma das vagas?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Melnick, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ACESSAR ESTE LINK para ir automaticamente à página da Gupy.



Você também pode gostar:

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Para não perder nenhum detalhe dos principais assuntos do país e das melhores oportunidades, é só conferir o Notícias Concursos!