Mesa de sinuca de Janis Joplin será leiloada em seu 81º aniversário

Há um pedaço de Janis Joplin Seu coração bate no leilão… uma mesa de sinuca antiga que ela mantém em sua casa na Califórnia… e a venda coincide com seu aniversário.

A Rainha do Rock & Roll era uma grande jogadora de sinuca quando não estava curtindo na década de 1960… jogando bilhar, bebendo cerveja e passeando em salões de sinuca… e quando Janis comprou uma casa em Larkspur, CA em 1969 ela colocou uma mesa de sinuca vintage em uma sala.

Agora, no que seria o 81º aniversário de Janis, a Julien’s Auctions está anunciando a venda da mesa de sinuca de Janis… uma empresa da Brunswick-Balke-Collender Co. Mesa de sinuca Monarch Cushion 9′ da década de 1920.

Janis mudou-se para sua casa térrea em Larkspur em 1969… cerca de um ano antes de sua overdose fatal em Hollywood… e a mesa de sinuca permaneceu no mesmo cômodo de sua casa desde então.

O lance inicial começa em US$ 2.500 e a casa de leilões nos diz que a mesa de sinuca de Janis deve valer entre US$ 10.000 e US$ 20.000 quando a poeira baixar.