Nem todos os trabalhadores poderão sacar o PIS/PASEP que será pago em fevereiro; entenda

O PIS/PASEP 2024 está previsto para começar a ser distribuído a partir de fevereiro do próximo ano. No entanto, vale a pena salientar que este benefício não engloba todos os trabalhadores. Vamos entender melhor sobre quem tem direito, os valores esperados e as datas de pagamento.

Quem não tem Direito ao PIS/PASEP 2024

Antes de mais nada, é essencial entender quem tem direito ao PIS/PASEP 2024. Existem algumas exceções importantes que devem ser notadas. Trabalhadores domésticos, trabalhadores rurais empregados por pessoa física, trabalhadores urbanos empregados por pessoa física e trabalhadores empregados por pessoa física equiparada a jurídica não estão incluídos no rol de beneficiários.

Calendários Distintos do PIS/PASEP 2024

O PIS/PASEP 2024 segue calendários diferentes. Para o Programa de Integração Social (PIS), a data de pagamento leva em consideração o mês de nascimento do trabalhador. Já para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), o dígito final da inscrição no programa é o fator determinante.

Valor do PIS/PASEP 2024

A expectativa é que o valor do PIS/PASEP 2024 sofra um aumento no próximo ano. Esse ajuste está atrelado ao piso salarial de 2024, que influencia diretamente nas parcelas do abono salarial.

Reajuste do PIS/PASEP 2024

Com a previsão de reajuste, o pagamento do PIS/PASEP 2024, com referência ao ano base de 2022, pode ser maior do que o esperado até o momento. Isso se deve ao fato de que o Governo Lula cogita aumentar o salário mínimo de 2024 para R$ 1.421.



Se essa mudança for implementada, os trabalhadores serão beneficiados por um aumento de 7,65% em comparação ao piso nacional de 2023, que é de R$ 1.320. Vale destacar que o abono salarial é calculado com base na quantidade de meses trabalhados no ano base (1/12) do valor total da remuneração vigente.

Calendário do PIS 2024

Abaixo segue o calendário de pagamento do PIS para o ano de 2024:

Nascidos em Recebem a partir de Data final de pagamento Janeiro 15/02/2024 27/12/2024 Fevereiro 15/03/2024 27/12/2024 Março 15/04/2024 27/12/2024 Abril 15/04/2024 27/12/2024 Maio 15/05/2024 27/12/2024 Junho 15/05/2024 27/12/2024 Julho 15/06/2024 27/12/2024 Agosto 15/06/2024 27/12/2024 Setembro 15/07/2024 27/12/2024 Outubro 15/07/2024 27/12/2024 Novembro 15/08/2024 27/12/2024 Dezembro 15/08/2024 27/12/2024

Calendário do PASEP 2024

Para o PASEP, as datas de pagamento são as seguintes:

Final da inscrição Recebem a partir de Data final de pagamento 0 15/02/2024 27/12/2024 1 15/03/2024 27/12/2024 2 15/04/2024 27/12/2024 3 15/04/2024 27/12/2024 4 15/05/2024 27/12/2024 5 15/05/2024 27/12/2024 6 17/06/2024 27/12/2024 7 17/06/2024 27/12/2024 8 15/07/2024 27/12/2024 9 15/08/2024 27/12/2024

Consulta ao PIS/PASEP 2024?

A consulta para saber quem irá receber os valores do abono pode ser feita a partir do dia 5 de fevereiro de 2024 no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal gov.br.

Como consultar o PIS 2024?

A consulta sobre a elegibilidade para o PIS pode ser realizada no site da Caixa Econômica Federal ou por meio do aplicativo da Caixa.

Como consultar o PASEP 2024?

A consulta sobre a elegibilidade para o PASEP pode ser realizada no site do Banco do Brasil ou por meio do aplicativo do Banco do Brasil.

Como sacar o PIS 2024?

O saque do PIS pode ser feito em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou em casas lotéricas, com a apresentação de um documento de identidade.

Como sacar o PASEP 2024?

O saque do PASEP pode ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil, com a apresentação de um documento de identidade.

Qual o valor do Abono Salarial 2024?

O valor do abono salarial é determinado com base no salário mínimo vigente e no tempo de serviço do trabalhador no ano anterior. Para 2024, com o salário mínimo fixado em R$ 1.412, a tabela do abono salarial será a seguinte:

Meses trabalhados Valor do abono 1 R$ 117,67 2 R$ 235,33 3 R$ 353,00 4 R$ 470,65 5 R$ 588,32 6 R$ 706,00 7 R$ 823,66 8 R$ 941,33 9 R$ 1.059,00 10 R$ 1.176,68 11 R$ 1.294,34 12 R$ 1.412,00

O PIS/PASEP 2024 é um benefício significativo para muitos trabalhadores. Portanto, é crucial estar atento aos prazos de pagamento e verificar se você tem direito ao benefício. Se for elegível, não se esqueça de sacar seu abono dentro do prazo estipulado.