Pessoas que recebem indevidamente o Bolsa Família podem ter seus benefícios bloqueados; saiba como evitar essa situação

O Governo Federal libera mensalmente o pagamento do Bolsa Família, beneficiando mais de 21 milhões de famílias em todo o país. No entanto, neste mês de janeiro, mais de 100 mil beneficiários irregulares tiveram seus pagamentos bloqueados.

O que significa o bloqueio do Bolsa Família?

O bloqueio resulta de um pente fino realizado pelo Governo Federal na lista de famílias atendidas. Agora, aquelas com irregularidades no CPF terão o benefício restrito.

Detalhes sobre o bloqueio do Bolsa Família incluem a identificação de irregularidades após o cruzamento de dados com a Receita Federal. Se algum integrante do grupo familiar declarado no CadÚnico estiver irregular no cadastro do órgão, o pagamento é suspenso. A liberação dos recursos só ocorre após a regularização do cadastro pelo cidadão.

Como evitar a suspensão do benefício?

Para evitar a suspensão do pagamento do Bolsa Família, o cidadão pode consultar o CPF online por meio do site da Receita Federal, disponível neste link. Se houver irregularidades, a plataforma informará sobre como corrigir a questão. Divergências de dados e inclusão incorreta dos dados do beneficiário em alguma declaração do Imposto de Renda são situações que podem levar a um CPF irregular.

Em caso de suspensão do pagamento, o grupo familiar terá seis meses para corrigir a irregularidade. O Governo Federal destaca que essa medida visa garantir que o pagamento do Bolsa Família seja destinado apenas às famílias realmente necessitadas. Atualmente, o programa assegura um pagamento mínimo de R$ 600 para seus beneficiários.

Busca ativa por beneficiários do Bolsa Família em 2024

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, anunciou que o governo federal concluirá o processo de busca ativa de beneficiários do Bolsa Família em 2024. Essa iniciativa visa identificar famílias de baixa renda elegíveis para o programa, mas que ainda não estão cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico).



O CadÚnico é um extenso mapeamento das famílias de baixa renda no Brasil, fornecendo ao governo informações sobre quem são essas famílias, suas condições de vida e suas necessidades para melhorar suas vidas.

Realizar o cadastro é crucial, pois permite que as famílias de baixa renda recebam benefícios sociais, como o Bolsa Família e descontos na conta de luz, variando de acordo com cada família cadastrada. Desta forma, os beneficiários podem ter acesso a programas federais como o Auxílio Brasil e descontos na conta de luz.

Quem tem direito ao programa social?

Famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa têm direito ao programa social. O ministro Dias enfatizou a importância da busca ativa, declarando ao jornal O Estado de S. Paulo: “Em 2024, vamos completar a busca ativa. Falta muito pouco, e temos um cadastro já bastante atualizado. A casa está arrumada. Agora temos o cadastro, que é a referência para trabalhar as políticas sociais e fazê-las chegar de forma correta. Não é só o Bolsa Família, são 36 programas.”

Dias também observou que a verificação detalhada realizada pelo governo nos beneficiários do Bolsa Família impactou a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas ressaltou que essa situação foi superada a partir de julho, com a implementação do Novo Bolsa Família e a eficiente atualização do cadastro.

O ministro destaca que as pesquisas mais recentes indicam que os programas sociais são os mais aprovados pela população, alcançando um alto grau de satisfação em todas as regiões do Brasil.

Além disso do Bolsa Família, informações sobre outros programas sociais e aspectos relacionados ao desenvolvimento social podem ser acessadas no site do Ministério do Desenvolvimento Social, na seção de “Programas”. Portanto, o trabalho de atualização do CadÚnico e busca ativa de beneficiários é crucial para garantir que as políticas sociais alcancem aqueles que realmente necessitam.