Quer trabalhar na Piracanjuba? Conheça os cargos e locais!

A Piracanjuba, empresa que é uma indústria de laticínios brasileira, fundada em 1955 na cidade de Piracanjuba, está com ótimas possibilidades de emprego abertas no presente momento. Quer dizer, se você estiver em busca de um novo cargo, vale a pena consultar quais são as opções principais:

Analista de Business Intelligence – Sênior – Goiânia – GO – Efetivo;

Analista de Gente e Gestão – Governador Valadares – MG – Efetivo;

Analista de Gente – Assistência Social – Goiânia – GO – Efetivo;

Analista de Meio Ambiente – Júnior – Goiânia – GO – Efetivo;

Analista de Sistemas – Júnior – Goiânia – GO – Efetivo;

Assistente Administrativo – Governador Valadares – MG – Efetivo;

Assistente Administrativo – Benefícios (Exclusiva Para PCD) – Goiânia – GO – Efetivo;

Assistente de Planejamento e Controle de Produção – Bela Vista De Goiás – GO – Efetivo;

Assistente de TI – Três Rios – RJ – Efetivo;

Auxiliar Almoxarifado – Governador Valadares – MG – Efetivo;

Auxiliar de Limpeza – Maravilha – SC – Efetivo;

Auxiliar de Produção – Maravilha – SC e Governador Valadares – MG – Efetivo;

Coordenador (a) de Trade Marketing – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Eletricista – Carazinho – RS – Efetivo;

Engenheiro Civil De Projetos E Execução – Goiânia – GO – Efetivo;

Operador (a) de Empilhadeira I – Maravilha – SC – Efetivo;

Operador de Máquinas II – Maravilha – SC – Efetivo;

Operador (a) de Maquinas I – Nova Ramada – RS – Efetivo;

Promotor (a) de Vendas – São Paulo – SP – Efetivo;

Supervisor (a) de Merchandising – Curitiba – PR – Efetivo;

Supervisor (a) de Trade Marketing – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Supervisor (a) de Produção I – Maravilha – SC – Efetivo;

Técnico (a) de Segurança do Trabalho – Carazinho – RS e Juiz De Fora – MG – Efetivo.

Sobre a Piracanjuba

Dando mais informações a respeito da empresa, podemos destacar que a companhia é a 11ª marca mais escolhida nos lares de todo o país e está presente em 78% dos lares brasileiros.

No ambiente digital, é a 2ª entre as preferidas pelos consumidores, conforme pesquisa Kantar (Ranking Brand Footprint), divulgada em 2022. Além disso, os produtos Piracanjuba podem ser encontrados nas principais redes supermercadistas/atacadistas do país e ainda, nos melhores sites de vendas on-line.

Saiba mais sobre como se candidatar

Agora que as vagas da Piracanjuba já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

